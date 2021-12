Entre tarongers, nou rumb

Entre tarongers hem presentat la nova etapa pressupostària de la Diputació que va començar entre reunions. Una demostració del compromís de la institució provincial amb els 135 municipis castellonencs. I es que aquests anys estem vivint la pandèmia i la crisi climàtica.

Per a la primera, hem aplicat polítiques necessàries per fer front a un període de crisi econòmica, com és el Pla d’Ocupació, destinat a dotar econòmicament a projectes que compten amb el suport de les administracions locals. Un pla que involucra també als joves de les nostres províncies continuant amb el programa Talent Rural per realitzar pràctiques per a l’estudiantat universitari en empreses ubicades en poblacions d’interior.

O com la digitalització a l’hora de treballar també ha pres un nou paper, com a resposta a les més de 700 empreses que s’han mostrat interessades al Pla de Digitalització, una aposta per tal de donar resposta a les necessitats de transició digital del nostre teixit empresarial i per aconseguir que totes les persones tinguen accés a internet independentment d’on visquen.

En aquest pressupost continuem donant suport al Fòrum de Nova Ruralitat i la Mostra d’Economia Social i Solidària (MESS) per un nou model econòmic emergent en les comarques del nord. I parlant de sostenibilitat, i en resposta a la crisi climàtica, les polítiques de la Diputació relacionades amb l’eficiència energètica, la sostenibilitat, residus i aigua han pres un nou camí des d’aquesta legislatura.

Millores d’eficiència hídrica

En l’aigua, donem un pas qualitatiu amb la depuració en pedanies i disseminats, aquest any que ve volem encetar els de San Vicente de Pedrahita i el Tormo, i també facilitarem recursos per les millores d’eficiència hídrica amb una subvenció plurianual de més d’1,5 milions d’euros.

Continuem amb el programa d’educadors ambientals, d’on hem sigut pioners. I és que la part de gestió de residus és fonamental per al desenvolupament de l’economia circular i, sense eixa educació, no es podrà entendre. També es licitarà el Pla Local de Residus, per tal de consolidar el sistema de recollida Porta a Porta i fem una aposta decidida en el Millars en l’adquisició de materials a través dels Fons Next Generation de vehicles i contenidors a sis municipis.

Mantenim recursos al pla d’agrocompost, on comptem amb la investigació de la mà de la Universitat i de les cooperatives i empreses d’un sector agrícola estratègic com és el de l’oli.

I, finalment, volem reduir les emissions de CO2, amb el Pla de Transició Energètica, que estarà dotat amb 6 milions, amb l’objectiu de instal·lar 5Mw en els municipis sense tallar cap arbre.

I això, entre tarongers, hem tornat a demostrar que nosaltres no som de reclamar fer coses, sinó que ens comprometem a fer-les per donar-li un nou rumb.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament i a la Diputació de Castelló