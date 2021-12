Volver a casa, al hogar

Querido/a lector/a, he leído y escuchado que el exrey Juan Carlos va por ahí proclamando y pidiendo la típica frase de la Navidad y de la publicidad del turrón El Almendro, la de volver a casa, la de volver al hogar. Y esa petición, imagino, que no la hace porque está falto de petrodólares, ni de amores, ni de ayudas de cámara, sino porque a pesar de la pasta que tienen sus amigos de Abu Dabi, no le pueden comprar ni trasladar allí nuestro carácter, ni nuestra forma de ser, ni la alegría del Carnaval de Cádiz.

Bueno pues, ante esa posibilidad, la de volver, caben mil comentarios. Desde mi punto de vista solo diré que me importa un rábano que venga, o no. Así de claro y raso. No obstante, y a pesar de mi indiferencia, le reconozco su esencial papel en la Transición. Pero también señalo que durante su mandato recibió y vivió con más prebendas que las que se le conceden a cualquier jefe de Estado contemporáneo (la inviolabilidad que tenía, por ejemplo). Por cierto, ese empate entre lo que aportó y lo que le dimos, me da o nos da el derecho (al conjunto de españoles) a exigir que, si viene, hay algún detalle que debe quedar claro: digo que por el bien de la democracia debe asumir todas las responsabilidades judiciales que se puedan desprender de su mal quehacer (la ley es igual para todos). Pero, además, aunque todas sus causas fueran archivadas (cosas que suelen pasar con estas gentes), los asuntos que aparecen detrás de sus acciones son tan inmorales (no me refiero a los sexuales sino a los fraudes, cuentas opacas...), se burlan de tal forma de la confianza de los españoles, que si viene estará aquí pero debe ser arrinconado y apartado de toda representación, función o institución publica democrática. Más o menos. Analista político