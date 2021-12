Un Nadal amb responsabilitat

Ens trobem a les portes d’un nou Nadal, que per segon any consecutiu, ve marcat per la pandèmia de la covid-19 que com ja és conegut continua entre nosaltres amb les seues variants i no ha desaparegut. Per això, una vegada més apel.le a la responsabilitat individual davant aquestes festes que s’aproximen, recordant la necessitat de complir totes les mesures que marca la normativa, com l’ús de la màscara, l’hidrogel, la distància social i la consciència de cadascú davant les accions que fa, recordant que en cas de dubte sobre l’estat de salut, el millor es quedar-se a casa fins que hi haja certesa mèdica de no patir l’enfermetat per a evitar possibles contagis.

També és molt important el procés de vacunació que ajuda i molt davant aquesta malaltia, per això, des d’ací, faig una crida a tota la gent que no s’ha vacunat a que ho faja. Així com també que la gent vaja a posar-se la tercera dosi quan li corresponga. Cal recordar que ara estan posant-la a partir dels 60 anys i que ja s’ha aprovat per a inocular-la a partir dels 40. Des d’ací volguera aprofitar per reiterar les meues felicitacions al poble d’Almenara per la seua gran actitud en el procés de vacunació, amb una gran presència de veïns i veïnes. Mil gràcies!

Grandíssim l’exemple

I parlant de vacunació, grandíssim l’exemple que aquesta setmana han donat els escolars de 4t, 5é i 6é de Primària del CEIP Juan Carlos I d’Almenara amb el procés de vacunació. Un total de 138 xiquets i xiquetes s’han vacunat, el que suposa prop del 90% del total que podia fer-ho en aquest torn. És tot un exemple de responsabilitat davant la situació actual. Moltíssimes gràcies als i les alumnes i als pares i mares, perquè aquest comportament és un orgull per al nostre poble, és un orgull de la nostra gent.

També fer un agraïment en aquestes línies a tot el professorat i personal no docent del CEIP Juan Carlos I així com del Centre de Salut d’Almenara per com s’ha portat el procés de vacunació escolar en aquesta primera fase. També assenyalar que des de l’Ajuntament també hem estat coordinant-nos amb l’escola i Centre de Salut per a col·laborar amb el dispositiu necessari, i a més, també vam posar un servei d’ambulància tal i com vam fer quan va estar muntat el vacunòdrom al Poliesportiu Cobert.

La vacunació continuarà amb l’alumnat de 5 anys fins a 3r de Primària quan ho comuniquen les conselleries de Sanitat i Educació, procés per al que repetirem l’operatiu, així com per a les segones dosis, que arribaran segons informen al voltant de 8 setmanes després de la inoculació de la primeres dosis.

Finalment volguera acabar aquestes línies desitjant-vos a tots y totes un Bon Nadal, amb responsabilitat, i un Feliç Any 2022, on es complisquen els vostres millors desitjos, un any on espere que totes les vostres cases s’òmpliguen de salut. Bones Festes!

Alcaldessa d’Almenara