Un Nadal per a la prudència i la responsabilitat

Estem vivint temps difícils. Ens enfrontem, de nou, a unes festes nadalenques amb un risc molt alt de transmissió del coronavirus. Les xifres de contagi ens estan situant per damunt de la mitjana nacional. La variant ómicron està creixent vertiginosament, produint una nova pressió del sistema sanitari. Davant aquesta situació hem de continuar sent responsables. Hem de continuar complint les normatives sanitàries, l’ús obligatori de la mascareta, les distàncies de seguretat i evitar situacions de risc. Hem de continuar protegint-nos i protegint els nostres sers estimats. No podem baixar la guàrdia.

La vacunació massiva que s’ha dut a terme enguany, la vacunació, posteriorment, de la gent jove i, ara, dels més xicotets, és l’única solució per a eixir d’aquesta crisi sanitària. Però no estem fora de perill. No podem confiar-nos. Aquest virus avança amb diferents variants, amb diferents conseqüències. Cal mantenir tota la prudència.

Des del primer moment d’aquesta pandèmia, l’Ajuntament ha romàs en primera línia, donant respostes a la població més afectada per la crisi socioeconòmica. S’han incrementat notablement els recursos de l’àrea municipal de Benestar Social per a atendre les necessitats de les persones més vulnerables. Així mateix, s’han destinat diverses línies d’ajuda econòmica i suport als sectors més afectats per aquesta crisi: hostaleria, oci nocturn i pimes, entre altres. També s’han generat iniciatives, amb ajudes econòmiques, per a la creació d’ocupació.

Al costat de tota la ciutadania

L’equip de govern municipal no ha deixat de treballar des del primer dia, al costat de tota la ciutadania. Ara, la situació torna a situar-nos en moments d’alerta sanitària, en unes dates decisives. Des de l’Ajuntament s’ha intensificat la vigilància de la Policia Local sobre el compliment de les normatives anti-covid. D’altra banda, també vull recordar que la vacunació sense cita prèvia ha obtingut una resposta positiva de la població a la ciutat. Animem que acudisca qui encara no s’ha vacunat al punt que s’instal•larà aquesta setmana a la Pérgola. És de vital importància protegir-nos.

I encara que la situació és complexa i preocupant, no puc concloure aquest article sense parlar d’una boníssima notícia: l’aprovació definitiva del Pla General Estructural, el document més important dels dos que componen el Pla General. Ahir, la Comissió Territorial d’Urbanisme va donar llum verda a aquest document que inclou la planificació urbanística de la ciutat. Es tracta d’una eina que dibuixa el futur de la ciutat, que generarà noves oportunitats i definirà un Castelló més humà, cohesionat i sostenible.

La fita és històrica perquè Castelló porta més d’una dècada sense planejament urbanístic, i ara recupera la seguretat jurídica necessària per a atraure inversions i desenvolupar-se. El Pla General, que haurà de completar-se amb la pròxima aprovació del Pla d’Ordenació Detallada, és la palanca de recuperació que necessita la ciutat. Castelló continua escrivint la seua història, la d’una ciutat compromesa amb el seu futur i el benestar de les persones que l’habiten. Perquè, malgrat els qui neguen el present i el futur, Castelló és una ciutat que no es deté.

Alcaldessa de Castelló