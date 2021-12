Nuestra Navidad

En estas fechas tan entrañables que compartimos con quienes más queremos, es un buen momento para recordar a todas aquellas familias y pequeñas empresas y negocios que nos rodean en cada ciudad. Los últimos tiempos han hecho que la alegría de las fiestas navideñas haya disminuido y la preocupación gane terreno a la paz y la tranquilidad.

Para estas Navidades me he propuesto pensar en cada pequeño comercio, en el bar de la esquina o la tiendecita de juguetes que regenta una cara conocida. Hagamos todos de nuestro saco de Papá Noel, no solo un conjunto de regalos para nuestros seres más queridos, sino un conjunto de oportunidades para aquellos que suben la persiana cada día y luchan por salvar su negocio en estos tiempos difíciles.

Pongamos en nuestras mesas de fiestas productos de nuestra tierra, el pescado de nuestras lonjas, nuestros aceites, nuestros vinos y contribuyamos todos no solo a agasajar a nuestras familias con lo mejor que tenemos, sino también a hacer crecer la ilusión y las oportunidades en una tierra que necesita estar unida para seguir enfrentando retos.

La ilusión compartida

Este año, en Peñíscola nos hemos reencontrado con la ilusión compartida, con la emoción tras un año largo demasiado difícil. Los devastadores efectos de los temporales marítimos, el horror de la pandemia, el dolor por la pérdida tras un derrumbe fueron minando nuestro estado de ánimo, llenándonos de preocupación; cerca de las fechas de Navidad, con el espíritu navideño brillando más que nunca antes, enfrentamos el año próximo con el convencimiento de que juntos vamos a ser capaces de avanzar. Si nos ayudamos, si nos enfocamos en hacerlo de la mano, conseguiremos seguir creciendo e ir a más. Confía en tus vecinos y en el comercio local.

Felices Fiestas.

Alcalde de Peñíscola