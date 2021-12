Salvajada totalitaria

Fuimos bien pocos, la verdad, quienes durante el confinamiento inconstitucional de la covid-19 denunciamos que las multas que imponía el poder sanchista no eran de recibo. No eran democráticamente aceptables. Eran más propias de la URSS estalinista que de la España de 2019. Recordaban más a las políticas represoras de Honecker en la RDA que a las de una democracia moderna. Parecían propias de la Rumanía de Ceausescu. Y con el paso del tiempo, la Justicia nos ha dado la razón a quienes lo dijimos cuando la pandemia estaba dando sus primeros pasos.

Recuerdo a muchos chupópteros de la posmodernidad, mamporreros vendidos al poder monclovita, confundiendo la gimnasia con la magnesia e insultando a quienes nos oponíamos a estas sanciones. La izquierda caviar, esa que presume de socialdemócrata pero que hoy haría sonrojarse al mismísimo Louis Blanc, dijo de todo. Pero la verdad es testaruda. La razón no entiende de planteamientos maniqueos.

En un país libre no se puede multar a un ciudadano por salir a tomar el aire. No se le puede castigar solo por estar en la vía pública. No se le puede sancionar por sacar a pasear a su perro a más de cien metros de su casa. Eso no puede pasar. No debe pasar, ni aquí ni en la China de Mao, aunque allí sabemos que pasó. Y aquí… ¡Ay, aquí también pasó! ¡Qué vergüenza!

El lunes pasado este diario abrió su portada contando que la Subdelegación del Gobierno ha archivado de oficio todas aquellas sanciones. Menos mal que nos queda Portugal, sobre todo mucha calma y a capear el temporal.

Escritor