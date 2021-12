Sumem per una causa justa

La menstruació és un dels processos naturals més invisibilitzats del planeta. Aquest fet fisiològic de les dones és un misteri per a totes, fins i tot per a les que el travessem, desconeixent les fases d’aquest procés, on el signe més notori és la menstruació. Diversos mites i tabús ens acompanyen, algun de ben graciós com allò de que es talla l’allioli, però en definitiva és un tema que no s’aborda en les polítiques públiques per pal·liar les desigualtats que l’envolten, ja que açò suposaria que la menstruació deixaria de ser cosa de dones per ser una qüestió de salut pública i no interessa massa.

Les dones ens veiem obligades a desembutxacar mensualment una despesa necessària en productes higiènics gravades amb el 10% d’IVA, igual que un pintxo de tortilla. Reiteradament, hem demanat la reducció d’eixe impost, però res ha canviat. L’Estat espanyol compta amb una llei per tal de regular la salut sexual i reproductiva i la interrupció voluntària de l’embaràs, establint allò que afecta als drets sexuals i reproductius de la dona, tot i això oblida la menstruació com part rellevant i amb incidència directa en la vida quotidiana de dones i xiquetes. És per això que fartes d’esperar que s’aborde aquest fenomen que es produeix en el 50% de la població entre els 13 i els 54 anys de mitjana, ens sumem a la Iniciativa Legislativa Popular de 3 Voltes Rebel, per la gratuïtat dels productes menstruals, ja que considerem que cal adoptar polítiques públiques que contemplen el cicle menstrual com una realitat social, política i econòmica. Necessitem 10.000 signatures per fer que la proposta arribe a Les Corts Valencianes, pots signar cada dimecres de 10 a 13 a la nostra seu del C/Sant Antoni nº8 o bé contactant-nos. Suma’t! H *Portaveu Compromís per Vila-real