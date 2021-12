¿Dónde vamos?

El futuro de una sociedad lo define su juventud. En base a la educación, principios y ejemplos que reciben de los mayores. Esto debería ser un principio básico para todos, familias y profesores, que tendrían que ser los mejor preparados y pagados.

Si nos planteamos qué podemos esperar el día de mañana en España, el horizonte aparece tormentoso. Desde hace años íbamos regular con la LOGSE, pero ahora, las actuaciones del gobierno socialcomunista lo están empeorando todo. El esfuerzo debería ser lo determinante para triunfar en el estudio y en la vida. Sin embargo no es políticamente correcto. Así que no se exige para nada, cada vez menos.

Al contenido descafeinado de las asignaturas se añade el aprobar sin estudiar y pasar suspendiendo. Salvo motivación personal de cada uno, de esto solo saldrán vagos e ignorantes, sin preparación para enfrentarse a una vida ordinaria con inquietudes y ambición.

Ya se ocupa el mandamás, que desde los 18 años intenta sobornarlos con paguitas para que le voten. Después, subvenciones, ayudas públicas de todas las administraciones, cursos laborales que no hacen pero que se les paga, mínimo vital, salarios de subsistencia, etc, etc. En fin, modos de vivir sin trabajar. Se trata de crear una sociedad aborregada, dependiente de papá Estado, que vivan del mismo y por tanto que no puedan rebelarse, ni protestar, ni pensar. Los mejores, los que se preparen de verdad y tengan metas, a los que probablemente se les tildará de tecnócratas y fachas, tendrán que irse al extranjero para vivir en una sociedad libre.

*Notario y doctor en Derecho