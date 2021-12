Navidades covid 2021

Llega el frío, las lluvias, el mal tiempo, el tiempo de la navidad, pero también el covid. Es ya el segundo año en el que con la llegada del invierno vemos como repunta la pandemia. Durante el verano, durante el buen tiempo, al igual que el año pasado hemos tenido una tregua, pero con la vuelta del invierno está volviendo esta enfermedad que tiene toda la pinta de haber venido para quedarse.

Parece ser que vamos a tener que convivir más tiempo del deseado con esta enfermedad, al menos unos años, convivir y aprender a vivir. Si en algún tiempo pensamos que con un pinchazo se acababa el covid, se está demostrando que no es así. Las vacunas son la mejor arma contra esta enfermedad, sin embargo, no son la panacea. Mucha gente ha recaído e incluso algunos han fallecido, pero su eficacia está demostrada, al menos temporalmente.

Pero como no es una solución 100% efectiva todos debemos estar pendientes de los consejos y de las limitaciones que nos imponga el sistema sanitario. El negacionismo no es la solución, el saltarnos las reglas tampoco, pero vamos a tener que llegar a un equilibrio entre la salud y la economía, porque sin salud no puede haber economía y sin economía no podemos mantener la salud.

Las limitaciones sanitarias siempre deben ser un mínimo que debemos cumplir todos, más allá estarán las limitaciones que nuestro entendimiento nos debe imponer, ¿tal vez no ir a visitar a familiares enfermos? ¿no participar en eventos multitudinarios? Debemos aprender a convivir con esta nueva situación y cada uno de nosotros lo hará de la forma que mejor considere, valorando su situación.

España entró anteayer en riesgo muy alto al superar los 500 casos por 100.000 habitantes. En la provincia de Castellón muchas poblaciones superan el ratio de 700 casos por 100.000 habitantes. Cuando se publiquen estas líneas la incidencia será mayor. Sobre Pedro Sánchez todos sabemos cuál es su política: no hace nada, no se equivoca. La lucha contra la pandemia vendrá de las Comunidades, y sobre todo del comportamiento individual.

Las restricciones están a la vuelta de la esquina, van a llegar. Veamos cómo, sin saltárnoslas, podemos disfrutar de las navidades, hacérselas disfrutar a nuestros familiares más pequeños y también a los más mayores. También con nuestros amigos, tal vez en la lejanía, pero siempre teniendo en cuenta que, aunque nos toque la lotería, también desearemos tener salud.

*Alcalde de Moncofa