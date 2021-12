Pressupost 2022

El pròxim dimecres aprovarem en la sessió plenària el pressupost municipal per al pròxim any. Uns comptes que tornaran a fonamentar-se en la base de no gastar més del que es té, com faríem a casa nostra, però amb la confiança i experiència de tots estos anys que ens han dut a tindre una de les millors tresoreries consistorials de les nostres comarques.

No ho dic jo, ho diuen els números oficials. En 2011, quan vaig entrar com alcalde, l’auditoria interna que vaig encomanar parlava d’un deute de 4.186.000€, sobre un pressupost que aleshores era de 4.400.000€. És a dir, que l’índex d’endeutament de llavors era de més del 95%. Una autèntica barbaritat.ui, deu anys després, tenim deute 0 sobre un pressupost que superarà els 5,5 milions d’euros. Eixos números són els nostres fonaments sobre els quals hem bastit i continuem bastint la nostra gestió econòmica, que ens ha permés fer infinitat d’Inversions sense demanar ni un sol préstec i fins i tot aconseguint rebaixar els impostos, com la plusvàlua (compensada en el 95%) o l’IBI d’urbana i de rústica (eliminada per als xicotets propietaris). En este context, el pròxim exercici tornarà a ser eminentment inversor, amb més de dos milions d’euros repartits entre obres d’Edificant, de remodelació de l’Avinguda Primer de Maig, de millora dels polígons industrials, d’asfaltat de camins, peatonalització de carrers i, si Déu vol, del final de la restauració i posada en valor del Palau. a tot això, cal afegir que enguany, com quasi sempre, s’han atés la majoria de les propostes que ens han fet arribar els diversos grups polítics. Perquè estic convençut que si el pressupost del poble s’acorda entre tots, segur que s’enriqueix i és per a bé. Per això faig una crida, com sempre, a tots els portaveus per tal que anem junts de la mà i tornem a donar un exemple de consens. I això, més que un valor econòmic, tindrà un gran valor moral per a tot el món, però sobretot per als nostres veïns i veïnes. *Alcalde de Betxí