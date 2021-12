Queremos que la línea 1 vuelva al barrio

Dicen los políticos que «no hay que rentabilizar los servicios y lo que hay que dar es un servicio a la ciudadanía». Esto queda muy bonito de cara a la galería y cuando hay elecciones a la vuelta de la esquina pero os puedo asegurar que la gran mayoría de veces no es así.

Os cuento esto porque hace unos años, en la avenida diputación del grupo San Agustín y San Marcos, barrio con cerca de 5.000 vecinos, disponíamos de parada de la línea número 1 del autobús urbano del Ayuntamiento de Castelló de la Plana. Sin más explicación se quita indicando que es porque la línea número 1 es la que más se usa en la ciudad y por tema de recorte de tiempos y rentabilidad, dicha parada debe eliminarse después de toda la vida.

Os puedo asegurar que este autobús era el más usado por los vecinos del barrio y sobre todo por gente mayor y jóvenes, lo que significa que, desde entonces, nuestros mayores y nuestros jóvenes, deben cruzar la antigua nacional 340, con el peligro que ello conlleva para poder coger dicha línea de autobús.

En este tiempo ha habido varios atropellos de gente intentando cruzar la carretera para ir a la parada y varios sustos de jóvenes del barrio con acoso. Y siempre poniendo problemas al respecto, que si ahora no hay tiempo para que entre, que si ahora no se puede porque en la rotonda de juguete que han hecho no puede girar el autobús para entrar a la avenida Diputación..., y el problema sigue. Después de esto, tanto desde la asociación de vecinos, como de las otras entidades del barrio, asociación de pensionistas y jubilados o asociación de mujeres, hemos ido encadenando escritos para que se devuelva dicha parada para la mejora de un servicio y evitar así el peligro que conlleva que los vecinos deban cruzar la carretera para coger el autobús.

Y además, quiero añadir una queja y a la vez solicitar, por favor, que se planteen que entre el autobús número 1 por el barrio San Agustín y San Marcos. Tengo una niña de 14 años la cual tiene que coger el número 1 para ir al instituto, y desde el barrio hacia el centro las líneas que pasan (7 y 3) no tienen la combinación necesaria, tanto de horarios como de paradas.

Sin ir más lejos, el otro día un hombre la siguió diciéndole marranadas y me llamó asustada y llorando sin yo poder ir al estar mi marido y yo trabajando. Menos mal que al llegar a la parada, llegaba otro chico y el hombre pasó de largo.

Ruego, por favor, que se pongan en la piel de los vecinos, e intenten retornar la parada por la avenida Diputación, que les da tiempo de sobra, en lugar de estar parado más de 10 minutos en la parada frente a Seat (avenida Castell Vell) y le costaría dos minutos entrar por dentro del barrio y si hay gente que la recoja y si no que pase de largo. Queremos soluciones a este tema, para no tener que lamentar nada.

*Vocal AA VV San Agustín y San Marcos