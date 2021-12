Treballar per reinsertar

Parlar d’atur és parlar del problema que més importa als valencians i valencianes. I més amb la pandèmia sanitària que ha colpejat la nostra societat. Encara que les xifres de l’atur estan tornant a com eren el 2017 i 2018, cal seguir lluitant contra una de les escletxes més importants de la nostra societat.

I en aquesta lluita és important mantenir unes polítiques dirigides a la reinserció al món laboral d’aquelles persones que més difícil ho tenen per a tornar a entrar. I davant dels problemes cal posar solucions, i donar llum en un moment en el qual és difícil donar-les.

Per això, cal donar llum amb la contractació que s’ha fet mitjançant Labora, que dirigeix Enric Nomdedéu, de 16 persones mitjançant dos programes laborals que romandran durant un any treballant en l’administració municipal per agafar experiència.

Per una banda, s’han contractat 5 persones amb el programa Empuju, dirigit a persones desocupades menors de 30 anys amb diferents perfils, com ara informàtica, turisme, auxiliar administratiu i consergeria. I per altra banda, s’han incorporat 11 persones desocupades dins del programa Ecovid 2021, que s’ocupa de la reinserció laboral de persones d’almenys 30 anys que es van quedar sense treball a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per la pandèmia. En aquest cas, els llocs de treball ocupats han sigut els d’obrers, conserges, auxiliars administratius, una periodista i una promotora d’igualtat.

Al 2022 seguirem treballant per minorar aquesta escletxa social, treball que també es tradueix en les ajudes a comerços, autònoms i empreses del municipi. En la tercera edició de les ajudes a empreses, les ajudes Parèntesi (III) Reactivem Borriana, s’han concedit més de 100 ajudes a persones autònomes i microempreses. En total han sigut vora 1,3 milions d’euros que s’han destinat a realitzar ajudes als sectors i negocis del municipi més afectats per la situació sanitària.

Les ajudes podien partir des dels 2.000 euros, i arribar fins als 4.000 segons les persones que treballen a l’empresa. Tenim clar que no anem a deixar d’incentivar tant amb les ajudes, com amb els bons de comerç, com amb les contractacions de gent per a treballar i, també, amb els programes d’inserció labora i les escoles tallers preparades per aquest proper any. Seguirem recolzant als veïns i veïnes de Borriana al 2022 per a reduir un problema que ens afecta a tots.

*Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana