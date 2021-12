Y volver, volver, volver...

Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, abrir una ventana en la mañana y respirar, la sonrisa del aire en cada esquina y trabajar. Y trabajar, uniendo vida a vida un ladrillo a la esperanza. Mirando al frente sin volver la espalda».

Con estos versos, la cantautora María Ostiz en los convulsos, políticamente hablando, años 70, cantaba a una tímida pero inquebrantable libertad, que emanaba de la voluntad democrática y fuerza indestructible de un pueblo represaliado durante 40 años, que atravesaba la geografía española de punta a punta salvando obstáculos como la censura, la prohibición a la libertad de expresión y/o pluralismo político, así como al «porque lo digo yo», tan de moda en aquella oscurantista época del panorama social-político español, óbices que se rendían ante tal fuerza feneciendo junto al dictador.

Si analizamos la canción, encontramos varias similitudes con el tiempo actual, frases que bien podían ser utilizadas por cualquiera de nosotros en estas fechas navideñas, como «Un pueblo no se le gana con una frase, ni con disfrazarse de poeta, se le gana frente a frente, respetando las canas de su tierra y que medren sus retoños al cobijo del sol, esperando sin miedo a que amanezca». Aquí es donde yo pretendía a través de esta humilde reflexión hecha artículo, hacer hincapié, no solo en lo que es un pueblo, sino en cómo hay que tratarlo.

Tal y como os he mencionado en alguna ocasión (me siento realmente orgulloso de ello, qué se le va a hacer), provengo de uno de los barrios humildes que forman esta amada ciudad, Castelló, y entre sus muchas cualidades se encuentran todas aquellas que adornan «un pueblo» y alguno de sus defectos, tales como «la desconexión» y a veces «aislamiento», lo cual puede acabar irremediablemente con «pueblos como el mío».

En el estribillo de la canción, María Ostiz nos habla del arduo trabajo que implica mantener un pueblo a flote, y aún más en los tiempos que corren, y donde esa tarea es una suma de esfuerzos, los de los comerciantes que bajan su margen de beneficios económicos para seguir dando servicio a sus vecinos y los de sus vecinos, como así lo han hecho y siguen haciendo durante la pandemia, que siguen comprando en donde Paquita.

Desgraciadamente, la crisis económica que nos azota desde hace ya un tiempo, nos obliga a sumar más ayudas para evitar que muchos de nuestros vecinos se vean irremediablemente abocados a abandonar «su pueblo», «mi pueblo», y es por ello que una serie de voluntarios se deciden a atajar este problema, promocionando actividades que pudieran traer consumo al barrio, como retomar la Carrera Popular San Agustín y San Marcos–Roser que tuvo que suspenderse hace dos años en su edición número 12 por la pandemia y que esperamos pronto retomar y llegar a cumplir muchas más ediciones.

O el Concurso de Belenes que cada año realizábamos con un gran éxito, consiguiendo mantener viva una de nuestras tradiciones más entrañables, consistente en reunir a la familia para montar el belén bien de manera tradicional o innovadora, y que esperamos retomar también pronto, o la Ruta de la Tapa, de la que hicimos siete ediciones, que daba a conocer a nuestros bares y a sus mejores tapas y que lleva varios años parada, o las Fiestas de San Antonio (con más de 30 años de antigüedad) que llenaban las calles del barrio de un ambiente de cordialidad y de convivencia,

También la Cabalgata de Reyes (con más de 40 años de antigüedad), donde los niños sentían de cerca la llegada de sus Majestades y donde los verdaderos reyes eran los niños, con decenas de voluntarios que nos dejábamos de comernos el turrón para conseguir que ningún niño se quedara sin una sonrisa. Fiestas de la Inmaculada Concepción con el tradicional mercado solidario, Fiestas de la Asunción (más de 60 años), la participación de nuestro «pueblo» en las fiestas de la Magdalena para enseñar de dónde somos y de dónde venimos, desde hace ya más de 20 años, Y cómo no, la revista Tu barrio, que se mantiene y da a conocer el día a día del barrio a sus vecinos exportándolo al exterior,...

hemos tenido que reconvertirnos y ser más solidarios si cabe y ayudar a los vecinos y comercios que lo necesitan porque todo lo demás... Volverá. Y volveremos más fuertes. Volveremos en San Agustín y San Marcos, que he puesto de ejemplo, porque es «mi pueblo», pero también volveremos en lugares donde me represento, como en Reyes, Rosario, Benadresa, Perpetuo Socorro..., y en Marjaleria, Venta Nova, urbanizaciones de montaña, San Arturo, Santo Domingo...

Como podéis ver, unimos nuestro trabajo no a un «ladrillo en la esperanza», levantamos un muro de hormigón armado si hace falta, por «nuestro pueblo», porque un pueblo va más allá de una demarcación geográfica, un pueblo es la unión de los deseos de unos cuantos de llevar la felicidad a otros muchos, y sobre todo seguir siendo «un pueblo», con sus virtudes y también con sus defectos.

Deseo finalizar remarcando una palabra que hoy en día hace mucha falta: respeto. Respeto sobre todo cuando va unida a la palabra pueblo, esa que de tanto malgastarla casi no nos queda, porque sin respeto hacia nuestros pueblos y sus gentes, Castelló dejará de ser la gran ciudad que es hoy. En cuanto a nuestros gobernantes, actuales y próximos, solo una recomendación, recuerden que «para ganar un pueblo no es suficiente con aprenderse su lenguaje», hay que respetar cada palabra que lo forma, no olviden «para quién trabajan, señores».

*Presidente Federación Coordinadora de Entidades Ciudadanas de Castellón