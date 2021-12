Las cuentas, claras

Lo hemos vuelto a hacer. Una vez más, un año más tarde, Ciudadanos vuelve a votar en contra de las políticas estériles y frentistas, esas que gritan NO a todo lo que presentan sus adversarios políticos. Una vez más, un año más tarde, volvemos a ser consecuentes con lo que decimos y hacemos, dejando de lado siglas y pensando en qué es lo mejor para el futuro de la provincia. Para ustedes, no para otros. Por eso hoy votaremos abstención en los presupuestos provinciales de 2022.

Creemos que las cuentas de José Martí no se merecen un notable, pero tampoco un suspenso. Hay muchas partidas que recogen peticiones lideradas por Ciudadanos y nos alegra que se hayan tenido en cuenta. Sin embargo el clamoroso olvido, una vez más a los autónomos, nos obliga a no votar a favor de su propuesta. Algo que avisamos con mucha antelación, por cierto. La puntilla a ese colectivo no será en nuestro nombre, ni con nuestro voto.

Hemos vuelto a demostrar que somos justos y leales, anteponiendo siempre las mejoras a los déficits. Por desgracia no hemos logrado que el gobierno provincial sea sensible a nuestra petición de ayudas directas a los autónomos y esa era una de nuestras líneas rojas para aprobar los presupuestos. Las partidas en las que Ciudadanos ha logrado una mejora para los castellonenses se basan en la presentación de una batería de veinte enmiendas centradas en sostenibilidad, juventud, vivienda o innovación.

Arrimar el hombro

Ciudadanos se abstuvo en los presupuestos de 2020 y votó a favor de los de 2021, unas cuentas en las que «había que arrimar el hombro en lo peor de la pandemia». Lo crean o no, lo que nos hubiese gustado hubiese sido darle un sobresaliente al profesor Martí. Cum laude. Porque eso supondría que estaban recogidas todas las sensibilidades de la provincia, pero no ha podido ser. Estoy segura que, como sus alumnos, se esforzará más en el último ejercicio presupuestario y logrará mejorar la nota.

Le dije al presidente en un pleno reciente que la Diputación se asemeja a una nave a la deriva, sin rumbo. No se hunde, flota, pero esperamos mucho más de ella. Que lidere. No queremos hundirnos tras chocar contra el iceberg como el Titanic, sino encontrar nuevos mundos como el Juan Sebastián Elcano. Y, ya puestos, hacer Escala a Castelló. Pero para eso hace falta audacia, no cumplir el expediente sin más.

Lo echamos en falta en su gobierno. Sobra propaganda y falta transparencia, también una vocación no disimulada de complacencia. Hinchando logros corrientes como si fuesen épicos, mientras el recibo de la luz hace que esta provincia haga malabares para llegar a final de mes. La vida son números y estos ni nos emocionan ni nos enfurecen. Como decían nuestras abuelas, las cuentas claras... y el chocolate espeso. Confiemos que ese no sea el color del inminente 2022.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Castellón y teniente alcaldesa de Benicàssim