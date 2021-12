Menys ràtio, major atenció

El Consell Escolar Municipal de Castelló va celebrar una sessió extraordinària en la que va decidir elevar a la Conselleria la baixada de la ràtio a 20 alumnes en el primer curs de Primària, és a dir que això afectaria als centres que escolaritzen per primera vegada els seus fills i filles a la ciutat.

El context d’escolarització ha canviat bastant en el darrers anys a la nostra ciutat com a conseqüència de la baixa natalitat i dels fluxos migratoris. En els darrers anys la nostra ciutat ha experimentat un estancament de la població en encadenar pràcticament dos crisis seguides que pràcticament ens deixa 100 alumnes menys escolaritzats a Primària. Això suposa menys demanda i per tant l’arranjament escolar que elabora la Conselleria ha d’obrar en conseqüència. Així, per tal d’acoblar aquesta situació el Consell Escolar Municipal ha demanat que es disminueixi la ràtio per davall del que es determina per criteri general amb un clar objectiu: que es millore l’atenció educativa i que no es tanquen unitats que fan falta quan la ciutat ha d’acollir alumnes sobrevinguts, és a dir, quan hem de matricular alumnes que venen fora del període ordinari. Per tant, la ciutat no deixa de donar resposta a una situació aparentment contradictòria per a donar solucions a l’escolarització en tot moment. Sense oblidar-nos de la necessitat d’escolaritzar amb una intenció d’inclusivitat. Allò ideal seria que el 80% dels escolaritzats foren de proximitat.

L’efecte contrari

D’altra banda, si en Primària i Infantil existeix aquesta disparitat entre oferta i demanda, en secundària tenim l’efecte contrari. L’IES Bovalar, al raval universitari, està ja per damunt de la capacitat original en un barri força vigorós demogràficament. És per això que tot esperant la construcció del nou centre d’educació secundària al marge esquerre del riu sec, es puga facilitar una secció provisional en el solar suficient del CEIP Benadressa, que ara repara Conselleria. Així, de forma unida, s’ha manifestat també el Consell Escolar per donar suport a l’educació de la nostra ciutat remant tots en la mateixa direcció.

Regidor d’Educació a Castelló