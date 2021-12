Bon Nadal!

Des de bon matí, com cada 22 de desembre, avui ens acompanya la cantarella dels xiquets de Sant Ildefons i el ritual de les boles i els bombos del sorteig extraordinari de Nadal, una fita que marca per a moltes persones el començament emocional del Nadal.

Amb l’esperit nadalenc ja al nostre cor, a ningú li agrada renunciar a les trobades familiars a l’entorn d’una taula i a les trobades amb amics, a les abraçades i a les efusives manifestacions d’afecte i d’alegria, com sempre hem fet i continuarem fent, però una vegada més haurem de viure el Nadal amb molta prudència i responsabilitat.

Segons la llegenda nòrdica, l’esperit de Nadal s’estén sobre la terra entre les 10 de la nit de cada 21 de desembre, coincidint amb l’hora en què comença el solstici d’hivern a l’hemisferi nord, i més enllà dels béns materials aporta beneficis a l’espiritualitat personal i familiar de les persones. Amb aquesta celebració donen la benvinguda a aquest esperit que cada cap d’any ens porta abundància, pau, amor, unitat, harmonia, prosperitat i benestar a tota la humanitat.

Donem per tant, nosaltres, la benvinguda a l’esperit nadalenc i que retorne la il·lusió i les celebracions per aconseguir la recuperació emocional de la nostra societat, però amb coneixement, perquè el 2021 ha sigut per segona vegada un any amb molts entrebancs i difícil i, sense cap dubte, aquest Nadal tampoc se’n fuig d’aquesta realitat.

Sisena onada de la pandèmia

Amb el repunt de contagis per la sisena onada de la pandèmia a pocs dies de Nadal i davant l’avanç d’òmicron, malgrat que ja està vacunada el 90% de la població adulta, que l’armadura contra el virus s’ha reforçat amb la injecció del fàrmac a xiquets i xiquetes, que s’ha subministrat la tercera dosi a la gent gran i que s’està inoculant també als professionals sanitaris, amb tot i això cal no abaixar la guàrdia i demane responsabilitat a la ciutadania, ventilació i mascaretes en interiors i en aglomeracions exteriors i, sobretot, vacunació.

Continuem confiant en la estratègia del govern en la lluita contra la covid: vacunació, mascareta i cogovernança; és a dir, amb la ciència, la prudència i la unitat institucional. En aquesta línia, aprofite per a fer una crida a la consciència de tots i de totes i, alhora, també vull fer una crida a l’esperança i a la celebració, un clam a la consciència perquè no oblidem que la vida és tan efímera i imprevisible com meravellosa, que cal aprofitar cada moment que ens regala i cuidar el nostre entorn i la nostra gent.

No vull deixar passar l’oportunitat de felicitar en nom de tot l’equip de govern el Nadal a tots els borrianencs i borrianenques, estiguen on estiguen i recordar-vos que aquest Nadal el millor regal és protegir-nos i protegir la nostra gent. Espere i desitge que aquest Nadal ens done forces per a afrontar el dia a dia amb esperança i també ens done il·lusió per a superar les dificultats i els reptes que ens esperen en el futur.

Alcaldessa de Borriana