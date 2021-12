Molta Salut i Bon Nadal

Parece que la covid también ha vuelto a casa por Navidad. Hace unos meses la pandemia nos daba un respiro, sin embargo solo fue un halo de oxígeno. Y aunque la vacuna, la mascarilla, la responsabilidad social, la resiliencia y el buen comportamiento en general está ayudando a que la sexta ola que estamos viviendo no sea tan agresiva, no justifica la importancia y la preocupación por la situación actual y, sobre todo, en unas fechas que conllevan a lo contrario que exige el virus: la soledad.

Por eso hoy, a vísperas de Nochebuena y Navidad es importante desearles salud para disfrutar de las fiestas con prudencia. Este virus no hace distinciones de sexo, edad, colores políticos, raza, vacunados o negacionistas. El virus circula de día y de noche, a cubierto y descubierto… Este virus es para todos y entre todos debemos plantarle cara.

Así que mi propósito para estas fiestas y el año nuevo es más salud para los castellonenses, paz, prosperidad, libertad y felicidad. Pilares fundamentales de una sociedad sana, libre y tranquila.

Lo justo

La pandemia nos sorprendió hace casi dos años, tiempo suficiente para aprender de los errores. Y las administraciones no pueden volver a echar mano de la improvisación, no. Estamos ante un tema de salud mundial y solo en España estamos viendo 17 maneras de gestionarlo. Hay CCAA que implantaron el certificado covid este verano. La Comunitat Valenviana fue la última. En otras regiones la justicia lo desestimó. Otros piden cerrar interiores de hostelería que es donde, sobre todo, se exige este documento. Ayer Cataluña pedía el toque de queda y su TSJ lo tumbó... En Ciudadanos creemos que facilitar a la población test de antígenos, agilizar las PCR y una mejor gestión sanitaria que permita descongestionar la atención primaria y así no llegar a la presión hospitalaria sería pedir lo justo. Porque las prohibiciones generan miedo y en esta situación es preferible generar confianza.

Pero lo dicho, cuídense. Mucha salud y sentido común. Feliz Navidad y mis mejores deseos de prosperidad para el 2022.

Portavoz de Cs Ayuntamiento Castellón