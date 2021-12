A l’Alcora encarem aquest final d’any amb la tranquil·litat de saber que ja tenim els deures més importants fets, l’aprovació del pressupost municipal per a 2022. Un pressupost il·lusionant, de 17,4 milions d’euros, dissenyat per tal de contribuir a la reactivació econòmica de la nostra localitat i continuar implementant el projecte de present i futur l’Alcora 2030, dirigit a afrontar els grans reptes de modernització, desenvolupament sostenible, cohesió social i millora dels serveis públics.

D’aquesta manera, podrem continuar transformant i millorant la nostra població a través de projectes en els quals portant mesos treballant. El capítol d’inversions s’eleva a 4,7 milions d’euros. En aquest punt, m’agradaria posar en valor el treball realitzat per l’equip de govern municipal per tal d’aconseguir ajudes d’altres administracions, ja que el 73,7% de les inversions estan subvencionades.

Entre els projectes que es posaran en marxa el proper any, ressaltaria les actuacions del pla Edificant (millora i ampliació de l’IES Ximén d’Urrea i construcció d’un gimnàs al CEIP Grangel Mascarós), la rehabilitació i valorització de la zona fundacional de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda, el PAI industrial Santa, la millora de parcs i jardins, la construcció de pistes de pàdel i altres millores en infraestructures esportives...

En 2022 també culminaran importants actuacions com són la renovació del carrer Enrique Grangel Girona i la millora i modernització del polígon industrial Foies Ferraes.

Qualitat de vida

A més de grans projectes, és necessari posar en relleu les xicotetes obres del dia a dia que serveixen per a millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes i, per al seu desenvolupament, són fonamentals contractes com el de manteniment de vies públiques i camins i el de senders, tots dos pioners al nostre municipi.

En l’apartat social, a més de les prestacions i ajudes a les persones més vulnerables, destaca la posada en funcionament del Centre de Dia amb una partida pressupostària de 424.840 euros.

Altra cosa importantíssima és que complim els objectius d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera, paràmetres que posen de manifest la bona salut econòmica del consistori.

Tenim molt camí recorregut, però també molts reptes i projectes per davant i moltes ganes i il·lusió per fer-los realitat el més immediat possible.

Alcalde de l’Alcora