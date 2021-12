La carta als reis en valencià

Ara que arriba Nadal, la millor manera perquè els més menuts utilitzen el valencià, parlat i escrit, és a la carta en la qual concentren tots els seus desitjos en cada inici d’any, la carta als Reis d’Orient. I és que, abans que acabe el curs, l’alumnat de tots els centres educatius de Borriana rebran una carta per a demanar els seus desitjos i poder escriure-la en valencià.

És una bona manera que tenim d’impulsar el valencià, de mantenir-lo perquè no es perda l’ús. Des de les administracions públiques valencianes tenim el deure de perseguir, defendre i augmentar l’ús del valencià al carrer, i en aquest cas, en l’àmbit de la il·lusió i la màgia que és Nadal.

I amb aquesta iniciativa, busquem fomentar l’ús de la llengua pròpia i oferir un producte que no és fàcil trobar als comerços, com són les cartes en valencià als Reis d’Orient, o com també els diem per ací els Reixos.

I ara, amb les noves tecnologies, és moment que els xiquets i xiquetes també tinguen l’oportunitat de poder connectar amb els reis a través del web, i per això, el portal javenenelsreis.com pretén buscar la interactivitat amb la gent menuda, i que puguen triar el seu rei, jugar amb les aplicacions en línia, com compondre la seua nadala, fer el seu propi personatge de Nadal o dibuixar als reis, a més d’escriure els seus desitjos, i tot, com no, en llengua valenciana.

Nadal és valencià, i els Reis d’Orient també, i tenim el deure de fomentar que els més menuts de casa siguen els primers a transmetre als més grans perquè es puguen complir tots els desitjos. Parlar, escriure i expressar-se en valencià és la identitat que tenim com a poble, i ara que arriba Nadal, és un moment per tindre’l present al carrer. Bon Nadal.

Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana