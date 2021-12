El futur és nostre

El darrer dissabte va ser un dia molt emocionant. Secundat per alcaldes, alcaldesses, portaveus, càrrecs institucionals i orgànics de totes les comarques, joves i militància de base, vaig exposar el projecte de Sumem més futur, un projecte amb el qual em presente per a revalidar la secretaria provincial i amb el que, després de l’èxit d’estos quatre darrers anys, volem seguir canviant este partit, i la província.

Vam demostrar que este partit té present i futur --molt de futur--, que té molt clar a on vol arribar, i nosaltres sabem com fer-ho: sumant. En 2017 volíem tornar la llum a una província plena de foscor. Volíem retornar l’alegria, l’honestedat, la proximitat, la feina ben feta, servir als nostres veïns i veïnes i no servir-nos. Volíem bons governs que no deixaren a ningú enrere. Volíem tantes coses, i vam treballar tant per aconseguir-les, que vam canviar el que era impensable.

Hem canviat els resultats. En 2019, per primera vegada en 30 anys, el PSPV va ser primera força a la província en les eleccions generals, tant a l’abril, com al novembre. Al maig, per primera vegada en 28 anys, el PSPV va ser primera força en les eleccions municipals. Aquest grandíssim triomf, a més, va permetre als socialistes tornar a dirigir la Diputació de Castelló, després de 24 anys d’espera i de governs populars que tant de mal havien fet al nom de la província. Això són dades, això és feina, això és recórrer el territori i conèixer la nostra gent, per ajudar a les nostres candidatures, per ajudar al nostre president Ximo Puig, per ajudar a Pedro Sánchez. Així ho hem fet, així ho seguirem fent.

Hem canviat les polítiques a la província. Hem recuperat la política. Ara es parla de participació, de consens, de solucions, de territori, d’esquerra, d’igualtat, de joventut, de drets civils i de drets socials, d’ajudes, de treball, de diàleg, d’honestedat. Este sí que és el gran èxit d’esta executiva i el que mereix la província. Així ho hem fet, així ho seguirem fent.

Una cosa en comú

I hem canviat el territori. Al partit ara parlem gent diferent, des de llocs diferents, amb accents diferents, amb visions diferents de les coses però amb una cosa en comú: unitat, responsabilitat i moltíssimes ganes de canviar les coses i de millorar la vida dels castellonencs i castellonenques. Només algú que coneix la seva terra pot governar millor. Només qui entén les necessitats dels seus veïns i veïnes pot servir-los millor. Els castellonencs i castellonenques mereixen decidir des de la província, des de les comarques, des dels municipis, el que més els pot ajudar, per als governs i per al socialisme. Així ho hem fet, així ho seguirem fent.

En quatre anys, he recorregut 120.000 quilòmetres per les nostres comarques, pels nostres camins, visitant llocs i coneixent militants, malgrat la covid. Demostrant que cal molta dedicació, feina i un molt bon equip. Per a conèixer, per a xafar el carrer.

Som el PSPV-PSOE, i sé que eixirem d’estes primàries més forts, més units i amb les idees més clares. Tenim un gran projecte i som els únics capaços de portar a la pràctica les nostres idees. Hem demostrat que el canvi era possible, i la feina de quatre anys --els resultats, els quilòmetres, les solucions aportades als nostres pobles i ciutats-- mereixen continuar canviant la província. Som l’opció que més vertebra el territori, l’opció dels i les joves, l’opció intergeneracional, la del feminisme i la sostenibilitat, la de seguir endavant i no tornar enrere, l’opció perquè Castelló siga més socialista que mai.

Estic molt orgullós d’encapçalar este projecte. De l’empenta i energia que estic rebent. De sumar cada vegada més. Ara, el futur és nostre.

Secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló i diputat autonòmic