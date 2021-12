No sé si vostés han vist l’obra mestra d’Alex de la Iglesia, El dia de la Bèstia, una pel·lícula de culte on el pare Àngel Berriatúa, interpretat per Alex Angulo, vol evitar el naixement de l’anticrist justament la Nit de Nadal, una data elegida pel dimoni per imitar i burlar-se de Déu. Aquesta pel·lícula que els recomane amb fervor, tenia una banda sonora a consciència, que feia les delícies dels amants de rock més dur, i entre el repertori trobàvem una cançó de Soziedad Alkoholika al voltant del Nadal, una cançó que criticava del consumisme, les desigualtats i les injustícies que sembla que hagem d’oblidar per llei en aquestes dates, per mi, un autèntic temazo que he ballat i cantat en més de dos, de tres i de quatre ocasions.

I si de pel·lícules que tenen que veure amb el Nadal parlem, quasi s’ha fet un clàssic, que a cinc setmanes de Nadal ens fiquen en la televisió Love Actually, una pel·lícula que no aguanta el pas del temps, i molt menys la perspectiva de gènere més de cinc minuts, però que té un d’eixos principis en veu en off, que recorden que en els moments importants l’estima per la gent que volem s’imposa.

Per mi el Nadal és justament això, fugir d’eixe Nadal de l’American Way of Life, que tallava avets per decorar-los durant un mes que després acabaven al fem, fugir d’un consumisme innecessari, ser honest amb nosaltres i la gent que ens estimem, i sobretot compartir el temps amb ells.

El Nadal és un moment per demostrar amb un regal l’afecte que tens per altre, i el regal poden ser uns peücs comprats a la I Fira del Comerç del Raval, o qualsevol detall, o demostrar l’afecte amb una conversa amb eixe amic que fa tantes setmanes que no parles.

El Nadal és un moment per seure a taula i conversar, i ara que estem vacunats i amb precaució, abraçar al pare i la mare, als que tants abraços els deus després de la pandèmia que mai s’acaba.

El Nadal és el moment de muntar l’arbre i el Betlem que guardarem quan passes i que si ens falta alguna peça, farem com és feia abans, anar a buscar-la a la fireta de Santa Llúcia.

El Nadal sostenible

El Nadal, al igual que tot el que fem ha d’acabar amb el consum i el despilfarro, i ha de ser sostenible, cosa que hem començat a fer amb els Educadors Ambientals i la col·laboració de molts pobles de Castelló, que han optat per reutilitzar i reciclar roba, i botelles de plàstic per crear una decoració nadalenca econòmica i ecològica, que fuig de models que res tenen a veure amb les necessitats medi ambientals que tenim, perquè tenir decoració Nadalenca que anime els pobles i ciutats, no obliga a fer una despesa innecessària i exageradament contaminant, com de la que s’enorgulleix l’alcalde de Vigo.

El Nadal, en definitiva, és poder estar amb qui estimes, amb tot el que això significa d’escoltar, atendre i tenir cura de les persones que vols, perquè eixe, és el millor regal que ens podem fer.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló