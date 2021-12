La nova Diputació avança

Una altra Diputació era possible. Aquesta setmana la corporació provincial acaba d’aprovar els pressupostos de l’any 2022 amb l’abstenció de l’oposició i un grau de consens històric en el Palau de les Aules. Tal com jo mateixa, com a portaveu del grup socialista provincial, vaig fer en 2016, el president de la Diputació, Josep Martí, ha aconseguit una fita sense precedents: que els pressupostos s’aproven sense vots en contra de cap partit. Òbviament, res és a canvi de res: tota negociació política suposa alguna cessió i també algun avantatge per a cadascuna de les parts. Eixa és la grandesa del diàleg i de la democràcia. Però la negociació pressupostària és només la cara més visible d’aquesta nova Diputació que, des de 2019, s’ha instal·lat a la plaça de les Aules de Castelló.

Quan, durant la passada legislatura, vaig ocupar el càrrec de portaveu socialista en la Diputació, la meua principal batalla va ser sempre la de fer de la corporació provincial un veritable Ajuntament d’ajuntaments. Una institució bolcada en el servei al municipalisme, per a la cogovernança amb els nostres pobles. Una Administració dedicada a prestar els serveis que, junts, podem prestar millor: qüestions de caire supramunicipal com la gestió dels residus, els projectes europeus, la lluita contra els mosquits o la gestió de l’aigua. Àmbit en el qual ara m’he implicat també personalment, amb la presidència del Consorci de la Plana. En definitiva, una Diputació útil i cohesionadora de tot allò que ens uneix en un projecte a nivell provincial.

Tot i que queda encara molt de camí per davant i molt de marge de millora, crec que el president provincial i el seu equip ho estan aconseguint. I l’aprovació dels pressupostos n’és un exemple. Enhorabona, doncs, a l’equip de govern però també a Partit Popular i Ciutadans, per haver entés que ara no és moment de bronques estèrils sinó d’arrimar el muscle tots en la mateixa direcció, tal i com jo vaig fer amb els pressupostos de Javier Moliner en 2016.

Part fonamental

Vila-real és una part fonamental del projecte provincial. Ni la nostra ciutat es podria entendre al marge de la província, ni Castelló s’entendria sense Vila-real. I en aquests dos anys, aquest sentiment, per fi, s’ha vist correspost i reflectit en recursos. En uns moments difícils, enmig d’una pandèmia duríssima per als nostres pobles, la Diputació ha estat al costat dels ajuntaments. Completant les ajudes del pla Resistir, dotant de més recursos el Fons de Cooperació Municipal, ajudant-nos en el repartiment de mascaretes o amb el Consorci de Bombers... En dos anys, Vila-real ha rebut més de la Diputació del que hauríem esperat mai rebre en els anys de govern del Partit Popular. Només enguany hem rebut més d’1,1 milions d’euros en ajudes per a les nostres empreses, obres i injecció directa a les arques municipals, front als anys de govern del PP, quan fins i tot van arribar a excloure Vila-real del repartiment d’ajudes dels Plans d’obres i serveis.

Queda molt encara per fer i per millorar. Però com diu el refrany castellà, «de bien nacidos es ser agradecidos». La nova Diputació avança, a pesar de totes les dificultats.

Alcalde de Vila-real