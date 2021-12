Salut, molta salut per a tots

Ha passat de tòpic a mantra. La salut ha de primar per damunt de tota la resta i amb eixe raonament portem l’Ajuntament d’Almassora a suspendre part de la programació nadalenca. La xifra és rodona: 300 casos actius en els últims 14 dies no poden fer que mirem cap a un altre costat. Qui té responsabilitats ha d’assumir decissions que, de vegades, no agraden.

Pràcticament totes les regidories havien programat actes per a majors i menuts, reservat crèdit i mobilitzat l’SMML, Policia i tants departaments per tal de compaginar oferta i seguretat. A hores d’ara, amb una incidència per damunt dels mil casos per cada 100.000 habitants, la raó ens diu que l’única seguretat és la d’evitar els contactes en aquells actes més multitudinaris.

També confiem en el sentit comú i la responsabilitat individual per tal d’aplacar el creixement progressiu de les dades de contagis que publica periòdicament Sanitat. Esperem que l’anul·lació dels primers actes del Nadal i el respecte que causen les xifres tan negatives ens permeten gaudir amb seguretat de la resta d’actes, com la cavalcada de Reis, que continua endavant.

Podrem rebre Ses Majestats

La Junta Local de Festes no ha deixat de treballar en tot el temps i estic segura que podrem rebre Ses Majestats igual que a l’octubre vam poder celebrar les festes de la Mare de Déu del Roser. Confiem i no perdem l’esperança de dur a terme una programació que, com la resta del pressupost, tracta d’aplegar a tota la ciutadania, sense distincions.

2021 ha estat un any difícil i, alhora, profitós. L’any de la bandera blava de Benafelí, les obres dels col·legis Santa Quitèria i Ambaixador, l’any en el qual vam convertir el centre de Sant Felip en punt de vacunació, el d’estrenar Sant Jaume i començar noves peatonalitzacions a la Vila i també un temps de nous descobriments al jaciment del Torrelló.

En la darrera setmana recorde la primera, quan el Grup B va quedar tancat i la maquinària pesada el va tirar a terra després de tant de patiment. Vam començar l’any complint promeses i, tot i la pandèmia, els fets van anar guanyant terreny al pesimisme. Per tant, estic convençuda que els 43,3 milions d’euros de pressupost ja aprovat per a 2022 obrin un nou temps d’esperança, sobre tot per als barris. I, sobre tot, per als més oblidats. Bon Nadal i molta salut, Almassora.

Alcadessa d’Almassora