Una vegada més, i quan ja teníem totes les il·lusions posades en els retrobaments de Nadal, la pandèmia del coronavirus ha tornat a desfer els plans de milers de famílies que per segon any consecutiu no podran seure al voltant de la taula amb els seus éssers més estimats. Amb l’arribada de l’ómicron, els contagis s’han multiplicat exponencialment i, tot i que la vacunació de gran part de la població ha provocat un descens de la mortalitat, les xifres són realment preocupants.

En aquesta sisena onada s’han notificat aquests dies a l’estat espanyol més de 60.000 nous casos de covid. En concret, la incidència acumulada en els últims dies al País Valencià se situa en 724 casos per cada 100.000 habitants i els contagis van en augment. Atès que, de moment, el govern no ha instaurat cap mesura restrictiva pel que fa als horaris ni al nombre de persones amb qui ens podem reunir, caldrà que siguem prudents i responsables, que complim les quarantenes i reduïm el nombre de contactes amb qui compartim els sopars i dinars aquests dies per no col·lapsar de nou el sistema sanitari i veure’ns abocats a noves restriccions o, fins i tot, a un confinament massiu en tornar de festes. I és que els sanitaris estan sobrecarregats de feina i completament esgotats després de quasi 2 anys sense a penes descansar. A elles i ells, a totes les persones confinades i a totes les nostres veïnes i veïns, Compromís per Vila-real vos desitja que gaudiu d’aquestes festes en la mesura dels possibles, que sigueu sensates i cauteloses i que mantingueu la mateixa il·lusió de sempre perquè el més important serà tindre bona salut per retrobar-nos i gaudir juntes quan la situació sanitària ho permeta. Bones festes! *Portaveu adjunta de Compromís per Vila-real