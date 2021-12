2022, un nou any de millores

L’any 2021 ha estat marcat per la pandèmia i pels projectes que milloraran el municipi d’Almassora. L’inici de les obres dels col·legis Santa Quitèria i Ambaixador Beltran ens va fer començar un curs escolar més amb il·lusió. Gràcies al Pla Edificant de la Conselleria d’Educació, l’any que ve seguirem millorant els nostres centres educatius amb més projectes a encetar.

El finançament que la Generalitat destina a Almassora fa que tinguem un seguit de pressupostos històrics per al nostre poble. D’11 milions en inversions en el d’enguany, 7 corresponien a les obres a les escoles subvencionades per la Conselleria d’Educació. També en el de 2022 el gruix de les inversions són els 10 milions que permetran completar les construccions del CEIP Santa Quitèria i l’Ambaixador Beltran, reformar i ampliar l’IES Álvaro Falomir i millorar el CEIP Cardenal Cisneros. Definitivament, la Conselleria d’Educació ha creat un autèntic revulsiu per a la dignificació dels centres amb el Pla Edificant, a més d’injectar uns fons molt necessaris per a la reactivació de moltes empreses locals que col·laboren en aquestes obres.

Per això cal llegir amb coneixement de causa eixos titulars enganyosos i eixes xifres que desvirtuen totalment la realitat. El govern experimental d’Almassora ha qualificat els pressupostos dels dos últims anys com a històrics. Sí, ho són, però no pel mig milió d’euros dels fons propis que l’equip de govern destinarà a inversions, sinó gràcies als projectes que financien el Consell, la Unió Europea i de la Diputació de Castelló. La realitat és que la majoria de les actuacions que depenen de l’Ajuntament es posposen d’un any per a l’altre o l’execució es troba molt endarrerida.

Sí, la covid s’engoleix molts recursos. Però també deixa clares les prioritats, perquè obliga els governs a prendre decisions valentes. Valent ha sigut el conseller Vicent Marzà defensant sobre totes les coses el Pla Edificant i la Generalitat en prioritzar una inversió de 300.000 euros per a Almassora amb què es reformarà l’edifici per a la Policia Local i destinar 140.000 euros més a millorar els nostres polígons. Perquè els governs amb Compromís tenen clares les prioritats: les persones, els serveis públics i les oportunitats, primer.

Els desitge bones festes i un 2022 ple de salut i oportunitats!

*Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora