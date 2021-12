Impulsar la província des dels ajuntaments

Fruit del diàleg i del saber fer, fa uns dies vam aprovar sense cap vot en contra el pressupost de la Diputació de Castelló. Amb 177 milions d’euros, aposten per continuar avançant en la recuperació econòmica i social de la província. També donen pes a l’autonomia municipal, perquè siguen els ajuntaments els que puguen decidir en què inverteixen els diners. Això ho hem reivindicat moltes vegades els socialistes i ara és una realitat gràcies a la Diputació del canvi, liderada pel PSOE.

Això és important perquè des dels ajuntaments podem impulsar la província i la seua recuperació. El Pla Castelló Avança suposarà 30 milions d’euros en inversions, que podran programar-se a dos anys vista. Un projecte ambiciós i que no té precedents a la nostra província, tant per la inversió que suposa com per les facilitats administratives que ens dona poder planificar i executar en dos anys.

Per a la promoció de l’esport destinem 4,6 milions d’euros i mig milió d’euros més a ajudes per als clubs d’esport base. Una de les meues prioritats com a diputada d’Esports ha sigut doblar els esforços en l’esport base, perquè la infància i la joventut són el futur i els clubs fan un gran treball en la seua formació integral, en hàbits saludables i també en els valors positius intrínsecs a l’esport. I estarem de nou al seu costat, donant-los suport per a seguir construint junts un futur amb valors.

La recuperació del sector turístic provincial també és una de les potes d’este pressupost, amb 6 milions d’euros. I altres 3,5 milions per a fomentar l’emprenedoria, oferir formació per a l’ocupació i captar recursos europeus, en un 2022 en el qual el pla d’ajudes europees Next Generation serà una realitat i començarà a arribar als municipis per a seguir amb el procés de recuperació dels efectes de la pandèmia, que encara hui són notables en els ajuntaments, empreses i famílies de la província.

La igualtat, la sostenibilitat, la lluita contra el despoblament rural i la recuperació de patrimoni són altres de les potes d’este pressupost. Precisament a la Vall d’Uixó ens arribarà directament part de la inversió en patrimoni, amb 100.000 euros per a tenir cura i posar en valor el nostre patrimoni arquitectònic, històric i cultural, després de moltes reivindicacions també de la societat civil.

Amb el govern socialista a la Diputació, ens veiem beneficiats com a ciutat, com ha passat amb el pressupost de la Generalitat valenciana per a l’any 2022 que estem a punt de començar. A les inversions directes que inclouen cal sumar el fons de cooperació municipal, en el qual participen tant l’administració autonòmica com l’administració provincial.

És un orgull per a mi poder contribuir des de la Diputació de Castelló a l’arribada de diners i inversions per a la Vall d’Uixó, com sempre hem demanat i reivindicat des del Partit Socialista. És el millor exemple que la Diputació escolta. Escolta als ajuntaments i escolta a la ciutadania. I per això este pressupost s’ha aprovat sense cap vot en contra, perquè l’hem obert també a les aportacions dels grups polítics que estan en l’oposició. Perquè volíem que fora el pressupost de tots els castellonencs i castellonenques. Eixa és la raó de ser de la Diputació.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó i diputada provincial d’Esports