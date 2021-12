Dos de cada 10 valencians admet haver pagat per tindre sexe». Esta és una de les conclusions d’un informe recent de la Universitat de València i, a més, titular d’un mitjà de comunicació fa escassos dies.

I no sé vostès, però a mi que 2 de cada 10 homes valencians admitisquen que són o han sigut puters em sembla esgarrifós. Sobretot tenint en compte que, en massa ocasions, darrere de la prostitució hi ha tràfic de persones amb finalitats sexuals. De fet, 8 de cada 10 casos de tràfic d’éssers humans té com a fi la prostitució i més del 90% són dones i xiquetes. Un dels negocis més rentables, junt al tràfic de drogues i d’armes.

Una crua realitat i autèntic drama on dones i xiquetes só obligades a prostituir-se sent víctimes d’una xarxa criminal, amenaçades a mort (elles i les seues famílies) si tracten d’escapar i, per suposat, en la màxima pobresa. Estarem d’acord en què el tràfic de persones amb finalitat sexual, i per tant la prostitució, és una aberració humana: és explotació, és violència de gènere, és domini i és esclavitud. A més de ser el resultat d’eixe ordre patriarcal existent que reforça la idea que les dones som objectes sexuals per al gaudir dels homes.

Aquesta realitat existeix

A Castelló, el 86,5% de les dones en situació de prostitució son migrants i, a més, és elevadíssim l’increment de pisos clandestins on les obliguen a prostituir-se. Pisos que, malauradament, redunden en la invisibilització al que ja de per sí estan sotmeses per la societat. No podem seguir mirant cap a una altra banda; aquesta realitat existeix i negar-la o ignorar-la ens fa còmplices.

Així que vull pensar que el mal anomenat «client» no és conscient del drama i la barbàrie que perpetua. Perquè em resulta del tot inimaginable que 2 de cada 10 homes valencians admeten que paguen per tindre sexe amb esclaves, víctimes de màfies, dones i xiquetes raptades i que els done igual. Preferisc pensar que desconeixen una realitat fastigosa i inhumana, per això seguirem treballant per aturar aquest crim organitzat conscienciant i sensibilitzant d’aquesta xacra.

