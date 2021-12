Adéu 2021, benvingut 2022

A dos dies d’acabar l’any 2021 des del govern municipal de Borriana tenim l’esperança fixada d’afrontar 2022 amb energies renovades a pesar de les complicacions derivades de la covid-19. Durant tot l’any hem estat fent front a la complexa situació produïda per la pandèmia amb responsabilitat, força i il·lusió per a resoldre els problemes, i sempre treballant per la nostra conciutadania i per la seua economia, per a minimitzar l’impacte de la crisi.

Un esforç reflectit enguany, per exemple, en l’increment fins a 400.000 euros en les ajudes a famílies amb necessitats bàsiques o en la condonació de la taxa d’ocupació de via pública a terrasses de bars, restaurants i negocis de temporada estival. També en les ajudes directes i indirectes per tal de donar suport al comerç local, l’hostaleria i el sector serveis com ara les dos campanyes del Bono-comerç amb prop de 400.000 euros, que ha suposat un impacte d’1 milió d’euros en compres al comerç local, o les 3 convocatòries d’ajudes Parèntesi d’enguany, amb més d’1.300.000 euros per a les empreses i autònoms.

Paral·lelament, hem continuat treballant per la nostra ciutat i la nostra gent, amb una quinzena d’obres en marxa i actuacions dins del pla de condicionament integral dels camins municipals que s’estan executant a Borriana amb una inversió de prop de 600.000 euros, i altres treballs de condicionament de diversos itineraris accessibles en trams de la xarxa viària municipal.

Sense deixar enrere altres grans projectes, com les de condicionament i reforma integral del local del Centre d’Atenció Primerenca (CAP), ja finalitzada; o les obres del nou IES Jaume I, molt avançades; o les obres de reforma de l’edifici de l’antic ambulatori al carrer València, per a concentrar els Serveis Socials municipals i l’Oficina d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS), amb un pressupost d’1.415.077 euros, cofinançada al 50% pels Feder.

Polítiques progressistes

Per a 2022, estic segura que obtindrem el fruit de les polítiques progressistes, i el govern local seguirem treballant decididament per millorar totes les iniciatives, projectes, esdeveniments o celebracions que ens uneixen com a poble i ens fan progressar com a societat. No debades, ja hem apostat per congelar les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, a pesar de l’increment del 4,8% de l’IPC.

Tenim el convenciment ferm que l’any que ara iniciem serà per a la gran majoria de les persones el del retorn de la il·lusió a les seus llars, en què el treball, la salut i la felicitat es faran presents per a tot el veïnat del municipi. Amb aquests objectius, treballarem encara més perquè la vida dels nostres conciutadans millore cada dia.

Els nostres millors desitjos per a l’any 2022 en nom de tot l’equip de govern.

Alcaldessa de Borriana