Esta lacra no para. En Elche han matado a una mujer, otro asesinato machista en lo que va de año que además indica que cada vez esto se produce a edades más tempranas. Es una lacra que nos asola y que no somos capaces de parar. Esta vez le tocó a una mujer joven y madre de dos niños. Otros dos menores que se quedan huérfanos porque nos siguen matando. Mis sinceras condolencias a la familia y amistades.

El Ministerio de Igualdad ha hecho un buen trabajo este año que está por terminar, pero aún queda por hacer. Entre los logros obtenidos está el blindaje del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como el aumento del presupuesto dedicado a la erradicación de esta lacra en un 14,4% hasta alcanzar la cifra histórica de 525 millones de euros. Por otra parte, se ha conseguido que España sea el primer país en Europa en contabilizar oficialmente todos los feminicidios, es decir, todos los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres y no solo los que se producen a manos de sus parejas o exparejas. También es destacable el trabajo realizado con el objetivo de cambiar la cultura de la violación por una cultura del consentimiento, garantizando que solo sí es sí con una nueva ley de libertad sexual.

La joven víctima, de origen uruguayo, podría ser la séptima en la Comunidad Valenciana. A fecha de hoy se cuentan seis, de un total de 43 en toda España. Números que anuncian que algo estamos haciendo mal, tanto desde la sociedad en sí como desde las instituciones y administraciones públicas. Nuestra ministra de Igualdad, Irene Montero, lo dijo al referirse a este último asesinato, «no habrá descanso hasta que podamos llegar siempre a tiempo para todas las mujeres».

Financiación estable

Esta oleada de asesinatos machistas no hace más que confirmar que algo no está haciéndose bien. No obstante, hay partidos políticos que niegan la violencia de género, no hace falta nombrarlos, dando muestra de ello en una de sus últimas actuaciones el pasado mes de noviembre cuando no suscribieron el acuerdo para la renovación del Dictamen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Un acuerdo que garantizará una financiación estable contra la violencia de género en España.

A partir del 1 de enero, desde el Ministerio de Igualdad, se contabilizará otros cuatro tipos de feminicidios, no solo de parejas y exparejas. El nuevo sistema tendrá en cuenta los asesinatos a mujeres cometidos en entornos familiares, sexuales, sociales y vicarios. Todo ello con el objetivo de conocer la trascendencia y repercusión de esta despreciable forma de violencia hacia las mujeres y poder así hacer extensivo los mayores y mejores recursos del Estado.

Desde Unidas Podemos apoyamos el trabajo que hace el Ministerio de Igualdad por mejorar la detección a tiempo y asegurar una respuesta integral y especializada a las víctimas. Juntas hemos de lograr erradicar la violencia machista. Ese es uno de nuestros principales objetivos para este nuevo año 2022.

Diputada por Castellón de Unides Podem en Les Corts