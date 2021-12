Amb els meus millors desitjos

L’any que està a punt de finalitzar ha sigut intens i ple d’emocions per a l’equip de Govern que tinc la sort d’encapçalar. També de responsabilitat i, per descomptat, de molt d’esforç i treball.

L’Alcora continua avançant i superant objectius. 2021 ens ha permés consolidar projectes que busquen la transformació no sols física, sinó també social del nostre poble. Ha sigut, per exemple, l’any en què s’ha posat en marxa l’esperat projecte de remodelació i millora del carrer Enrique Grangel Girona, un dels grans reptes urbanístics, i s’han executat destacades actuacions dirigides a transformar i embellir els espais públics.

Enguany hem continuat amb la millora dels polígons industrials i treballant per a desbloquejar el que serà el primer PAI industrial de l’Alcora.

Una altra fita important és que s’ha impulsat la primera Estratègia Europea de l’Alcora amb la finalitat de captar fons de la UE i obrir el poble cap al futur i la modernitat d’una forma planificada.

La recuperació de la Reial Fàbrica

En aquest balanç de 2021 no puc deixar d’esmentar la subvenció d’1,3 milions d’euros que ens ha concedit el Govern d’Espanya per tal de continuar en un projecte clau per a l’Alcora com és la recuperació de la Reial Fàbrica.

En el pla social, a més de treballar amb tota la nostra obstinació en benefici de les persones que més ho necessiten, enguany s’han produït importantíssims avanços en matèries tan transcendentals com són la inclusió, la igualtat o la protecció i el benestar animal... impulsant-se iniciatives pioneres.

També s’ha treballat molt, malgrat les dificultats, per tal de fer de l’Alcora un poble cada vegada més viu, amb l’organització d’una nodrida i variada agenda cultural, festiva, esportiva…. Amb tots els protocols sanitaris, això sí.

Els reptes superats durant aquest any ens fan mirar al futur amb més ganes i ambició per a superar noves metes. Eixe és el meu compromís per a aquest nou any... continuar marcant objectius i superant reptes que ens porten a transformar l’Alcora i millorar el benestar de la ciutadania. Tinc com a propòsit continuar estant al costat dels alcorins i alcorines, al costat de les associacions, entitats, col·lectius locals... Continuaré ‘patejant-me’ el poble per cada racó i escoltant els meus veïns i veïnes en les seues queixes i els seus problemes i també demanant les seues propostes per tal de continuar millorant.

Vull agrair a la ciutadania el continu suport que rep i l’esforç de totes i tots perquè l’Alcora continue creixent.

M’agradaria, finalment, transmetre un missatge d’esperança i il·lusió, basat en la confiança que l’any nou ens portarà eixos objectius pels quals tant hem lluitat en els últims temps. Que 2022 vinga carregat de salut i bones notícies, sobretot per als que més les necessiten.

Feliç any nou!

Alcalde de l’Alcora