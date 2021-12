Els objectius del pressupost per a 2022

Aquesta setmana, a punt d’acomiadar ja l’any 2021, hem pogut per fi tancar el pressupost de Vila-real per a 2022, que aprovarem, si no tornen a sorgir imprevistos, en gener. Dic per fi, perquè el pressupost és un document viu que s’ha d’anar adaptant als sobresalts i eventualitats que hem d’afrontar cada dia. L’increment de la factura energètica, les novetats en l’impost de les plusvàlues, l’augment de l’IPC, el 2% de l’increment salarial del personal públic aprovat pel Govern central i, sobretot, el degoteig de sentències per l’urbanisme del Partit Popular fan molt complicada la previsió pressupostària i ens han fet modificar els comptes diverses vegades. Per exemple, per a incloure 870.000 euros per a fer front al pagament de sentències pel jardí de Jaume I i la prolongació de l’avinguda de França, que haurem de pagar via préstec.

I aquest serà, precisament, un dels objectius dels pressupostos: reduir l’endeutament. D’un deute del 68% baixarem l’any que ve al voltant del 57%. Per a aconseguir-ho, només traurem el préstec necessari per a pagar els 870.000 euros de les últimes sentències, sempre que no ens en vinguen de noves. Les poques inversions que ens podem permetre, les farem amb recursos ordinaris. I així, amb una amortització de tres milions, bona part d’ells corresponents al préstec de 20 milions que va subscriure el PP i que ens tindrà encara ofegats fins al 2026, aconseguirem alleugerar les obligacions financeres municipals. Tindre pulmó i marge Reduir el deute és fonamental per a poder tindre pulmó i marge per a seguir fent avançar la ciutat. Més sobretot en les circumstàncies que vivim, amb una pandèmia que no s’ha acabat i que ens obliga a ser particularment prudents i responsables. I aquest és el segon gran objectiu: estar preparats per a fer front a noves eventualitats que ens porte la covid-19 i seguir donant suport als nostres sectors econòmics i a la necessitat d’ajuda social a les persones més vulnerables. El tercer gran eix és garantir el manteniment del que ja tenim, que no és poc. En els últims deu anys hem ampliat la cartera de serveis, així com les instal·lacions municipals, de manera exponencial, amb noves dependències com Aigua-salut, el nou Campió Llorens, la CEM, el CTE o el Convent, espai d’art, entre molts altres. I cada vegada que s’obri un nou espai o es presta un nou servei, això suposa més despesa. També seguirem mantenint i reforçant la nostra aliança amb la societat civil, amb prop de 3 milions d’euros en ajudes i convenis amb 53 entitats de l’àmbit social, cultural o econòmic que treballen al nostre poble. Tot això, en un pressupost de poc més de 52,5 milions d’euros, només un 2% més respecte al de 2021, que és pràcticament el que destinem a continuar pagant empastres del Partit Popular. Es demostra, així, que la pujada l’IBI un 5% conforme a l’IPC era necessària, perquè mentre altres poblacions com Almassora o l’Alcora tenen més de 1.600 euros de pressupost per habitant, a Vila-real a penes arribem als 1.000 euros per veí. Mantenir el que tenim, reduir el deute i lluitar contra la covid, mentre seguim avançant i construint, junts, la nova Vila-real del segle XXI. Alcalde de Vila-real