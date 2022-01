Desitjos per a l’any 2022

L’any 2021 ha sigut dur. Quan semblava que començàvem a veure la llum, el maleït virus torna a atacar. Trobe que aquestes festes han estat més dures que les anteriors, perquè en les anteriors ja ens esperàvem el que va vindre. En canvi, aquesta vegada, ha vingut un colp inesperat.

Tots nosaltres depenem en alguna mesura de la necessitat de socialitzar-nos i el coronavirus ens ho posa sempre difícil. Tanmateix, pense especialment en l’àmbit gastronòmic de la ciutat, immensament ric, que ha rebut un colp fort amb aquesta pandèmia i al qual no podem oblidar. La supervivència de la nostra cultura com a poble, en gran part, depén de la seua vitalitat. Com a societat del sud, les reunions més importants sempre han estat al voltant del goig de tindre una gastronomia excel·lent.

Altrament, crec que cal començar l’any amb molts altres bons desitjos. Esperem, primerament, un finançament just del País Valencià, que faça que els serveis de la ciutat siguen els millors. Hem pagat per ells i no els tenim, i això és injust. Vila-real ha creat sempre prosperitat, amb empreses punteres i conegudes arreu del món. Així mateix, ens cal una estació de tren adequada a la nostra categoria, que no trenque l’estètica del municipi ni talle en línia recta la fisonomia de la ciutat. Necessitem que es soterre. Hi ha ciutats molt més menudes que ho tenen així, per què Vila-real hauria de ser menys?

Necessitem el quart institut, la nova comissaria, que s’acabe d’una vegada la ronda sud-oest, la restauració del nostre patrimoni arquitectònic i una ciutat més neta.

Desitge que 2022 ens porte tot això i molt més. Per a això, des de Compromís per Vila-real seguirem lluitant i treballant sense descans.

Bon 2022 a tothom!

Regidor de Compromís per Vila-real