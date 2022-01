La setmana vinent els bisbes de la Tarraconense peregrinarem a Roma, on romandrem durant uns dies, per a realitzar la visita ad limina apostolorum. Des dels primers segles del cristianisme trobem testimoniatges del reconeixement de la primacia de l’Església de Roma i del seu pastor, el Papa, sobre totes les altres esglésies. El fet de ser el lloc del martiri dels sants apòstols Pere i Pau, la comunitat que custòdia les seues relíquies i la seu presidida pel successor de Pere, han convertit a aquesta església i al magisteri del seu bisbe en punt de referència i criteri de l’autèntica fe de les esglésies de tot el món. La comunió d’un bisbe amb el Papa és garantia de la veritat de la seua predicació i del seu magisteri.

Durant uns dies celebrarem l’Eucaristia i resarem en les basíliques de Sant Pere al Vaticà i de Sant Pau extramurs. És un moment de profund significat espiritual i teològic. Els bisbes, com a successors que som dels apòstols, tenim la missió de ser pastors de l’únic ramat de Crist, de confirmar als nostres germans en la fe, d’anunciar el missatge de l’Evangeli a tots els pobles i de conservar íntegre el depòsit de l’ensenyament apostòlic. En aquestes celebracions demanarem l’ajuda i la intercessió d’aquests apòstols perquè ens il·luminen en la nostra missió al servei del Poble de Déu. També pregarem per les necessitats de les nostres diòcesis confiats en la intercessió d’aquells que són considerats les columnes de l’Església.

Un moment especialment significatiu el constituirà la trobada amb el papa Francesc. Si tots els bisbes hem de tindre una preocupació per tota l’Església, ja que tots formem part del Col·legi Episcopal que succeeix al Col·legi Apostòlic, és sobretot el Papa qui ha estat constituït per Crist pastor de tota l’Església, principi de la unitat en la fe i en la comunió de tot el Poble de Déu. Si totes les trobades amb el Sant Pare són emotives per a qualsevol cristià, la que un bisbe té amb el successor de Pere en el marc d’aquesta visita té un significat especial.

Bisbe de Tortosa