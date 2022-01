A pesar que en molts sectors i ambients sembla que s’estiga estenen el desànim i el pessimisme causat pel context pandèmic que continua rodejant-nos i que se’ns està fent ja massa llarg a tots, l’inici d’un nou any sempre és un bon moment per fer balanç i mirar amb renovada perspectiva i positivisme el temps que ens ve per davant. Així, m’agradaria parlar de tres aspectes que em preocupen.

En estos moments, la taxa d’atur a Betxí és la més baixa de l’última dècada. Pràcticament podem dir que tenim al poble plena ocupació, immersos en la campanya tarongera i amb el taulellet i serveis indirectes a bon rendiment. Sabedors que hi ha coses que no podem controlar, com per exemple el preu de l’energia o l’evolució dels mercats exteriors, hem de fer tot el que estiga al nostre abast per tal de protegir i cuidar els nostres sectors productius.

Contràriament a estes dades que acabe de donar, l’evolució demogràfica no ha sigut, ni de bon tros, bona. Amb 27 naixements al llarg de tot l’any és possiblement la xifra més baixa en un segle. Per tal que ens fem una idea: a finals de la dècada dels 70, amb uns 4.800 habitants, hi havia al voltant de 100 natalicis anuals. Enguany, amb 5.600, n’hem tingut una quarta part. No sé quin pot ser el punt d’inflexió d’esta evolució però el que està clar és que l’actual sistema és insostenible, parlant en termes generals.

Finalment, faig referència al deute de les administracions. Mentre que a l’Ajuntament hem fet els deures i hem aconseguit tindre deute zero i, per tant, entrem en uns temps que seran eminentment inversors, no ocorre així amb el deute contret pels valencians que, infrafinançats per l’estat any rere any, ha acumulat unes obligacions que ascendeixen a 52.000 milions d’euros i que, per tant, ens aboquen a un incert futur a curt i mitjà termini. Encetem el 2022 amb aires renovats, agafem el bou per les banyes i tirem endavant. Encara està tot per fer.

Alcalde de Betxí