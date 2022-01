Ens ho mereixem!

Arranca un nou any, en el qual, està vegada sí, necessitem que acabe aquesta pandèmia que ens persegueix durant més de dos anys. Anys de mascaretes, de restriccions, i, sobretot, de no poder estar tot allò que voldríem amb els nostres, els vostres. De no poder juntar-nos per a celebrar, per a plorar o per a riure. Ens mereixem un 2022 de moltes alegries, de poder retrobar-nos, d’abraçar-nos. Perquè hem passat molt a la nostra ciutat. Perquè vam deixar de plantar unes falles que, un any i mig després i a l’octubre, les vàrem poder cremar i amb les cendres acabar en tot allò dolent, i renàixer amb les ganes de poder continuar. I quan pensem que ja ho teníem fet ens arriba la sexta ona, la de tornar a no poder juntar-nos per Nadal tal i com ho recordem.em passat molt, i ens mereixem viure com volem, i per això es necessària l’última espenta, la de veritat, aquella que ens diuen que serà la definitiva per a acabar, i que tot el món pensem o esperem que així siga.

Mentre, hem de seguir construint allò que volem que siga la nostra ciutat. Han sigut anys durs, però també us dic que no hem parat, que ha sigut moment per a la reflexió i per a l’execució. I aquest 2022 ens durà coses per a millorar la vida de les persones a Borriana. El nou edifici de Serveis Socials serà una realitat i amb més treballadores que mai. El carril bici i la reforma de l’avinguda de la Mediterrània ajudarà a tancar l’anell ciclista del casc urbà a la zona marítima i, a més a més, es connectar amb bici i amb vorera peatonal l’accés per Vila-real i Nules, completant tota una xarxa cardiosaludable de la nostra ciutat. Veurà la llum el Centre d’Atenció Primerenca comarcal per als més menuts de casa, i també serà l’inici per a veure el nostre mercat reformat. El pulmó cultural de Borriana serà restaurat després de més de 30 anys. La Casa de la Cultura sofrirà una rehabilitació de totes les seues façanes i del jardí arqueològic. La reforma del museu arqueològic de la ciutat, l’habilitació de sales per a associacions a l’edifici de la carretera de Vila-real i, per últim però no per això menys important, l’inici del projecte de l’espai verd i d’oci del Parc Litoral de l’Arenal. Un projecte que ha d’eixir a la llum, i que aquest any arrancarà amb la primera fase.

Ens mereixem un 2022 millor. Un nou any 2022 que deixe a un costat tot allò que ens ha tocat viure aquests dos últims anys. Anys de tancament a casa, de poder veure als nostres mitjançant el mòbil, de no poder eixir al carrer, de poder abraçar-nos, celebrar o, simplement, estar al carrer gaudint de la nostra ciutat. Un bon any 2022, un bon any per a totes i tots, per a què el gaudim juntes, per a què el visquem, perquè ho mereixem.

Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana