Un año más

E n la puerta del Sol, como el año que fue, hemos despedido un año que nos deja el vaso medio lleno y medio vacío al mismo tiempo. La esperanza llegó nada más empezar 2021 en forma de vacuna, una respuesta científica a la pandemia que ha salvado millones de vidas. Sin embargo, la espectacular reducción de la mortalidad no ha venido acompañada de una vuelta a la normalidad plena, disparándose los contagios y sin que la economía acabe de despegar. Más bien todo lo contrario.

El año que tenía que ser el de la completa recuperación se ha quedado a medias, con más incertidumbres que certezas. Arranca con un gobierno central errático, maniatado por sus socios de gobierno, que no ha sabido tomar las riendas de nuestra difícil situación. En lugar de liderar, delega. En lugar de unirnos, cada vez más divididos frente a la pandemia. Y ahora tenemos hasta 19 formas diferentes de enfrentarnos al covid, dependiendo de cada territorio, y lo que está prohibido para un sitio se permite sin reparos en otro y viceversa. Así nos va. Quizás el divide y vencerás le sirva a Pedro Sánchez para escurrir el bulto de la gestión de un país, ¿pero a qué precio? ¿Y quién lo paga?

En lo que se refiere a nuestra provincia, más de lo mismo. No aparecemos en el mapa, tampoco en el GPS de la política nacional o autonómica. Mal que nos pese tenemos un gobierno provincial que no lidera, que no ilusiona. Votamos abstención a sus presupuestos precisamente por eso, porque vivimos en un «ni sí, ni no, sino todo lo contrario». La perdida de peso político de la diputación provincial es evidente, día a día, y con ella se apaga la llama de nuestros pueblos. Es lo que tiene tanta «cabotá» y sumisión a una Generalitat que nos olvida, como tantas anteriormente, en la que la provincia de Castellón ni está ni aparece.

Ante la apatía, la ilusión. En Ciudadanos no nos rendimos en el pasado ni en el presente. Seguimos presentando mociones o declaraciones institucionales que mejoran nuestro territorio. Cada semana, cada pleno, luchamos igual que David contra Goliath en la antigua Palestina. No siempre es un combate igualado, pero siempre merece la pena. Para eso nos presentamos a las elecciones municipales con una ilusión que aún hoy conservamos. Política útil que quizás no tiene su recompensa a corto plazo, pero que compensa con creces a los que nos dedicamos a esto. Se lo aseguro.

Dicen que un año en política es mucho tiempo y, probablemente, es cierto. Pasan muchas cosas en la agenda pública y muy rápido, por eso queremos exprimir al máximo cada día que estamos al servicio de los castellonenses. Nos quedan muchas batallas por pelear y seguiremos siendo decisivos a la hora de conformar los gobiernos elegidos por nuestros vecinos. Ellos y solamente ellos siguen siendo nuestra prioridad, la mía y la de todos los concejales que representan a Ciudadanos en la provincia. Un año más tarde, seguimos donde estábamos. Con todo por hacer y mucho a lo que nos comprometimos, ya hecho. Feliz 2022.

*Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Castellón y teniente alcaldesa de Benicàssim