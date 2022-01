Carta als Reis d’Orient

A pesar de la pandèmia els Reis d’Orient tornaran a Borriana avui, la vespra i la nit de Reis, però de manera diferent i adaptada a la situació. Després de deixar enrere un altre any complicat en què xiquets i xiquetes han demostrat la seua responsabilitat i fortalesa, és molt important que la il·lusió resistisca les circumstàncies.

Enguany, benvolguts Melcior, Gaspar i Baltasar com a alcaldessa de Borriana i tenint en compte la situació que estem vivint, vull demanar-vos salut i prosperitat per a tota la ciutadania de Borriana i que us recordeu especialment dels xiquets i xiquetes d’ací perquè els arribe la vostra màgia. És fonamental que Borriana continue mantenint la celebració del dia de Reis. Ja sé que pel virus, per motius de seguretat i per a evitar aglomeracions, la vostra arribada serà diferent. Enguany, milers de famílies que vos esperaven amb molta il·lusió i gran afecte al moll del port no ho podran fer, però desfilareu pels carrers amb els seguicis reials en la cavalcada de Reis amb un nou traçat per avingudes amples. Borriana vos rebrà, a pesar d’això, amb tot l’afecte i l’estima que sempre ha demostrat i estem preparant activitats i actes perquè qualsevol xiquet o xiqueta des de sa casa puga sentir que ses majestats estan a prop. Aquest any tan especial, en què els més menuts han demostrat més que mai la seua responsabilitat i fortalesa, és importantíssim que la nit de Reis siga encara més excepcional que en anys anteriors i que siga inoblidable. Per això, estimats Reis, encara que estem immersos en una gran pandèmia, la il·lusió de la xicalla no pot vore’s afectada, i menys en una nit tan especial.

També vull demanar, encara que no als Reis, sinó a les administracions autonòmica, central i europea, que arriben les inversions necessàries al nostre poble per tal de créixer i mirar al futur amb esperança. I al veïnat de Borriana només li demane que continue demostrant la responsabilitat i prudència que l’ha caracteritzat durant aquests dos anys, que no perden l’esperança d’acabar amb aquest terrible malson i, sobretot, vacunació.

Ara que acabem de començar 2022, hem de guardar en el record tot el que hem viscut en 2021, però també hem d’obrir una finestra al futur. Les situacions passades ens han deixat ben clar que l’única manera de resoldre els problemes importants és entre tots i totes, i que la responsabilitat individual és la pedra angular de les solucions col·lectives.

Des del govern municipal, amb força i il·lusió seguirem treballant de valent per la nostra ciutat i per la nostra gent, amb projectes importants per a 2022, per tal de millorar totes les iniciatives, projectes i celebracions que ens uneixen com a poble i ens fan progressar com a societat.

Els xiquets i xiquetes de Borriana, i també els més majors, mereixen que la vostra presència en una nit tan especial continue omplint els seus cors de felicitat.

Vos esperem, Majestats!

*Alcaldessa de Borriana