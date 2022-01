Vinaròs i el meu desig per al 2022

P er als qui tenim fills, nadal és possiblement una de les èpoques de l’any que vivim amb més il·lusió. Una il·lusió que els més menuts de la casa anhelen i que nosaltres intentem crear, embolcallar i auspiciar el màxim possible abans que la mateixa realitat deixe petjada en aquestes il·lusions que, lamentablement, quedaran frustrades per sempre.

Nadal també és època de cartes, desitjos i propòsits. Aquest últim, però, no se solen acomplir en la seua gran majoria. Els propósits de bons hàbits i vida saludable poden iniciar-se qualsevol època de l’any. No fa falta que sigui nadal. Els desitjos, queden en la condicionalitat del «desideratiu» i les cartes amb les seues demandes escrites amb tota la il·lusió del món, queden baix la custòdia de la interpretació de pares, mares, avis, tiets, germans, etc.

Però jo, aquest any i en aquest espai d’expressió escrit, vull fer la meua carta. La carta que li desitjo a Vinaròs i a tots els nostres veïns.

Soc conscient que l’actual situació política de la nostra ciutat i la seua transcendència mediàtica en les últimes setmanes no ha sigut la millor carta de presentació cap a una ciutat que vol ser coneguda pels seus encerts i encants i no per les seues polèmiques o notícies negatives. És per això que, com a màxima autoritat municipal, demano disculpes a tota la ciutadania.

Vull plasmar en aquesta carta un únic desig: que Vinaròs, a pesar dels «devenirs» que li toque viure pròximament, puga seguir avançant per ser el que tots els veïns volem. Una ciutat amb oportunitats laborals, serveis de qualitat com a capital comarcal i un espai amable i digne on viure, formar una família o tindre un projecte de vida.o portem fent des del 2015, i ho continuarem fent, com a mínim, fins el maig de 2023.

Les cites electorals ja ens col·locaran on la ciutadania crega oportú i just. Però, tot i això, és molt important tindre una cosa clara: sortir amb el cap ben alt el dia que la ciutadania decidisque que vol explorar un altre camí o una altra opció.

Una carta i un desig per a més de 29.000 persones. Una carta i un desig que, segurament, la majoria compartiu.

Endavant Vinaròs i la seua gent.

*Alcalde de Vinaròs