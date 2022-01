Necesitamos un cambio

A medida que pasan los días tengo todavía más claro que es necesario un cambio en la dirección provincial, y lo digo después de escuchar a muchos militantes, alcaldes y alcaldesas, portavoces de grupos municipales, secretarios y secretarias generales, etc. Esta provincia necesita urgentemente desarrollar un plan estratégico que ayude a consolidar alcaldías y, sobre todo, ganar en los municipios en los que estamos en la oposición. Para ello, es fundamental mejorar la comunicación, la formación y apoyar con recursos a las estructuras comarcales. Entre mis propósitos está crear una oficina permanente de atención a la militancia, que es el centro del partido y quien hace que ganemos elecciones, para que esté informada de lo que pasa en la provincia y para recibir información a través de ella. Los que me conocéis como alcalde sabéis que la proximidad con mis vecinos y vecinas es real y a diario, lo que dio sus frutos en las últimas elecciones al conseguir mayoría absoluta en mi pueblo. Esa forma de trabajar la quiero trasladar a la ejecutiva provincial si cuento con vuestra confianza para ser el próximo secretario general. Los encuentros con las agrupaciones y la militancia no pueden producirse solo cuando se celebran unas primarias, tienen que ser algo constante. Tenemos que estar al lado de las personas que dan la cara por nuestras ideas, compromisos y por las siglas del PSOE. No podemos acordarnos de las compañeras y compañeros en el momento de hacer candidaturas, debemos estar permanentemente a su lado y ayudarles tanto si están en el gobierno como en la oposición.

Voy a trabajar por un partido unido y fuerte, porque aquí no sobra nadie. Es importante que los procesos de primarias los veamos como lo que son, un ejercicio de democracia interna en el que se da la voz a la militancia. En estos momentos tenemos dos modelos diferentes para afrontar el futuro de nuestro partido, pero, después del proceso de primarias solo habrá un proyecto: el PSPV-PSOE de la provincia de Castellón. Pase lo que pase seguiré trabajando por la unidad del partido en la provincia, para que sea un fiel reflejo de lo conseguido por Pedro Sánchez en el PSOE y por Ximo Puig en el PSPV. Quiero hacer una apuesta por el municipalismo, reformulando el foro de alcaldes y portavoces, transformándolo en una herramienta útil para los y las que lideramos el PSPV en los ayuntamientos. Donde estamos gobernando abundan las buenas políticas socialistas, por ello, es importante que se pongan en común para que todos y todas las podamos conocer y las podamos adaptar en nuestros municipios a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Los concejales y las concejalas somos la cara visible del PSPV en cada municipio, por lo que es fundamental poner en valor su trabajo, darles el protagonismo que se merecen, porque sin ellos y ellas sería imposible ganar la Diputación, la Generalitat y el Gobierno. *Candidato a las primarias a la secretaría general del PSPV-PSOE de la provincia de Castellón