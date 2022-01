120.000 km aprenent per la província

En els temps d’incertesa en què vivim, si tinc clara alguna cosa és que si d’alguna cosa ha de servir la política és per a resoldre els problemes de la gent. I no em referisc només a les grans problemàtiques mundials, que ens solen quedar massa lluny, sinó a allò que ens afecta al dia a dia, al que ens envolta en la nostra quotidianitat, a les problemàtiques i les nostres pors, però també, per sort, els somnis i projectes. La nostra tasca és acompanyar per a entendre quines coses poden fer viure millor a la ciutadania en el seu dia a dia, en general i, en el meu cas, també a la militància socialista en particular. Ara bé, per poder aconseguir-ho, tenim un deure irrenunciable: conèixer els problemes dels ciutadans i de la militància, i fer-ho de primera mà.

Des que soc secretari general del PSPV de la Província de Castelló, ara farà quatre anys, he recorregut més de 120.000 quilòmetres, l’equivalent a tres voltes al món per les nostres terres, per les nostres ciutats i pobles, pels nostres camins. I ho he fet perquè estic convençut que escoltant la veu de tots vosaltres podria comprendre les vostres dificultats, les vostres aspiracions i les vostres necessitats. I és que la política és, per damunt de tot, dedicació. Dedicació a les persones. Dedicació als problemes que sorgeixen cada dia. Dedicació a solucionar-los. I dedicació al territori.

No és una obligació, és una responsabilitat que tenim i que, personalment, assumeixo com un deure moral. Només l’últim any he mantingut més d’un centenar de trobades i actes arreu del territori, en totes les comarques, dia sí i dia també. Recorrent la província, des de Nules, el passat 21 de novembre, per alertar de les situacions de risc que està generant l’acció de la mar, fins a Forcall, el 25 de juliol, on vaig assistir a l’Aplec dels Ports per reivindicar el món rural. De Castelló, on vam criticar la impunitat en l’abús de poder en el Cas Fabra a inicis del 2021, passant per Moncofa, on el 4 de desembre vaig tenir una magnífica trobada amb la gent del municipi i vam compartir experiències.

Cada racó compta. I cada racó explica una història, una necessitat, una idea, una queixa. El primer pas per governar bé, a governs o a partits, és escoltar, i escoltar significa conèixer. Per això és important conèixer el territori i les persones que viuen allí. Cadascun dels 135 municipis de la província mereix poder expressar les seves preocupacions i ser escoltat. Durant els quatre anys en què he sigut secretari general del PSPV de la província de Castelló he tingut molt clar que la dedicació diària era la clau per ajudar als meus conciutadans. Que la meva tasca era tenir una mirada llarga, prendre decisions i assegurar-me que hi havia uns resultats, però sent molt conscient que no podia perdre mai de vista a la gent. Que allò que em permetria fer bé la meva feina és calçar-me les sabates i sortir al carrer, parlar, escoltar-vos i xafar el territori.

Seguisc creient en una política per a la gent, que ajude a resoldre els problemes que ens trobem quan ens alcem cada matí. Les transformacions es fan xafant els pobles i les ciutats, interessant-se per les històries de les persones i parlant amb la gent. Si torno a ser escollit secretari general del PSPV a la província de Castelló el meu compromís polític serà el mateix. Dedicació, dedicació i dedicació. Cap a la gent, cap a la militància, cap als seus problemes i cap al territori.

*Secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló i diputat autonòmic