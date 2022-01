Querido/a lector/a, cuando leo que la variante ómicron es el virus más rápido de la historia en propagarse y, momentos después, escucho a alguien catalogarla de menos grave, se me ponen los pelos de punta. Así de cierto. Incluso llego a considerar que la variante ómicron cuenta, para su contagio y extensión, con la ayuda de algunos que, realmente, no se enteran ni miden las variadas y graves consecuencias que puede generar. Me refiero, para ser concreto, a los que con naturalidad dicen aquello de que la ómicron es menos peligrosa, que no mata, o que sería bueno que aprovecháramos la circunstancia para contagiarnos e inmunizarnos todos y acabar con la historia. Es decir, usar la ómicron como si fuera, cosa que no es, una vacuna atenuada.

La cuestión es que no tengo ni idea (por decirlo rápido y claro) sobre la ómicron. O dicho de otra forma, solo sé lo que aparece en los medios. Pero hay suficiente material para saber que nos estamos jugando la salud... En consecuencia, hay que recordarle a toda esa buena gente que sus síntomas más suaves o menos graves pueden deberse a que ha llegado cuando una importante parte de la población ya tenía tres dosis de vacunas. Pero, a pesar de ello, hay que advertir que también provoca casos muy graves y que, entre los especialistas aún continúa la duda sobre hasta qué punto es menos grave en personas no vacunadas o sin defensas y entre quienes sufren otras enfermedades. En última instancia, y no es cuestión menor, los virólogos advierten de que la capacidad de contagio de la ómicron es de tal magnitud que, o tomamos las medidas para evitar ese contagio (vacunarse, dosis de refuerzo, mascarilla...) o, en caso contrario aumentará todo: la enfermedad, la gravedad, las hospitalizaciones, las bajas laborales... hasta generar apuros en nuestras vidas, en el sistema de salud y en la economía. Seamos serios. *Analista político