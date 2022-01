Exhumar per a recordar

En moltes ocasions he parlat de recuperar la nostra Memòria Democràtica i les tasques que es realitzen en aquest sentit, però hui m’agradaria posar en valor la recuperació de la dignitat d’aquelles persones que van ser afusellades durant el franquisme i que hui en dia s’estan recuperant els seus cossos per tal que les famílies els puguen soterrar amb dignitat i amb el seu record.

I un gran exemple d’aquestes paraules és la tasca que s’està realitzant des de l’Àrea de Memòria Històrica de la Diputació de Castelló amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló i la Generalitat Valenciana a través del Grup per a la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló al cementeri d’aquesta localitat on hi ha 971 represaliats pel franquisme enterrats, dels quals 531 estan en el cementeri civil. Aquesta tasca també s’està realitzant en molts més llocs i per altres administracions i associacions i a poc a poc es va recuperant aquesta dignitat amb les víctimes del franquisme.

Pose l’exemple de les tasques al cementeri de Castelló perquè allí en les darreres setmanes s’han exhumat els cossos de dos veïns d’Almenara que van ser represaliats i afusellats durant el franquisme. Així, fa uns dies es va exhumar el cos d’Emilio Dasca Fenollosa, llaurador i solter, que va ser afusellat als 30 anys d’edat el 14 de juliol de 1941 durant el franquisme. I al passat mes de desembre, es va exhumar el cos de Vicente Aguilar Lacomba, també veí d’Almenara, i que va ser afusellat als 27 anys d’edat el 31 de maig de 1941. A més, assenyalar que el seu germà, Maties Aguilar Lacomba, que també va ser afusellat, es troba enterrat en una tomba en el mateix cementeri. Amb la recuperació d’aquestos cossos, es continua recuperant la nostra memòria històrica i en aquest cas donar dignitat a les persones a les quals van assassinar per defensar els valors democràtics, com va passar amb aquestos veïns d’Almenara.

I amb aquestes paraules es veu que la recuperació de la Memòria Democràtica com a mínim té dues parts, la de la dignitat de les víctimes del franquisme, com acabe d’explicar amb aquestes actuacions i exhumacions, i per l’altra la recuperació de les infraestructures, que és altre dels objectius que ens marquem a Almenara. D’ahí l’impuls del Centre d’Interpretació de la Línia XYZ d’Almenara o les recents rehabilitacions de la línia de trinxeres i blocaus de Darrere del Castell. Actuacions que des de l’Ajuntament d’Almenara anem a continuar impulsant en aquest any 2022 que acabem d’estrenar.

Des d’ací alabar les tasques que les institucions, associacions i persones individuals fan per mantindre viu l’esperit de la recuperació de la Memòria Democràtica, recuperar la dignitat de les persones afusellades per defendre els valors democràtics, i per fer saber als joves el que va passar durant la dictadura franquista per a que no caiga en l’oblit i no es puga mai repetir.

*Alcaldessa d’Almenara