Conec a Samuel Falomir des de fa més de 13 anys, quan a la Vall d’Uixó vaig decidir amb un grup de gent reactivar les joventuts socialistes al poble. Aleshores vaig conéixer un jove que aleshores estava a l’oposició de l’Alcora i junts des de Joves Socialistes vam defensar causes justes intentant que el partit prenguera postures que consideràvem importants. Per exemple, vam ser molt reivindicatius amb la implantació de la Garantia Juvenil, per a portar a terme polítiques d’ocupació per als joves. Allò que tant vam demanar estant en l’oposició ho hem realitzat estant al govern.

Ho hem aplicat des de les alcaldies als nostres pobles, com han fet Xaro Miralles en Benicarló, Rocío Ibáñez en Altura o Virginia Martí en Cabanes, amb les quals vaig tindre el plaer de compartir l’acte central de la campanya del projecte El futur és ara el dissabte a Castelló. Elles són sols una xicoteta mostra de les moltes altres alcaldesses i alcaldes socialistes que independentment de la seua edat han apostat per oferir oportunitats a la gent jove als seus municipis.

Polítiques com les d’este exemple són les que ens uneixen a tots els socialistes i si he decidit fer un pas endavant i donar suport a Samuel Falomir com a secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló és perquè és una persona capaç d’unir al partit. Samu és un bon alcalde i la seua majoria absoluta a l’Alcora l’avala. És un líder, és treballador i sobretot és bona persona. I eixe valor és el que el farà aglutinar a tot el valor i talent de la província, perquè no podem deixar fora a gent vàlida perquè done suport o vote a una altra candidatura. Eixe model no ens representa.

Estem impulsant una candidatura municipalista, perquè els alcaldes i alcaldesses i els regidors i regidores donem la cara pel partit davant la ciutadania als nostres pobles. Som qui aconseguim els vots que fan possible portar endavant polítiques que milloren la vida de la gent i que canvien la societat. Cada vot als pobles, tant dels que som govern com dels que som oposició, ha fet possible que el Partit Socialista governe la Diputació de Castelló després de més de 20 anys. Però no ens conformem amb el que tenim. I per això presentem un projecte per a consolidar les actuals alcaldies i guanyar les que encara no són socialistes.

Per això hem presentat un projecte clar i ple de propostes, algunes d’elles tan necessàries com la creació d’una oficina de proximitat com a espai d’assessorament per als nostres càrrecs públics i les agrupacions locals. També l’elaboració i aplicació d’un pla estratègic per a revalidar el Govern de la Diputació en maig de 2023, consensuat amb les estructures comarcals. Per això crearem també una taula intercomarcal amb l’executiva provincial i una taula provincial amb representants de totes les institucions per a abordar conjuntament els problemes que pateix el nostre territori.

Reformular el fòrum d’alcaldes, alcaldesses i portaveus, constituir taules sectorials, posar en marxa un pla de formació adaptat a les necessitats de les agrupacions, activar un pla de comunicació, oferir formació en alfabetització digital i constituir noves agrupacions de Joves Socialistes són altres de les mesures del full de ruta que El futur és ara considera clau. El diumenge que ve els i les militants socialistes de la província votarem per a decidir el futur del nostre partit, un futur que ja està ací.

*Secretària general del PSPV-PSOE de la Vall d’Uixó