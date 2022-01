Vuelta al colegio tras la Navidad

Volver a la normalidad tras la Navidad puede convertirse en un reto porque se acabaron el descanso y las celebraciones con familiares y amigos. Hoy toca volver al colegio y retomar las rutinas tras semanas cargadas de ilusión; hoy es un día emocionante para los más pequeños porque seguro que compartirán las vivencias navideñas y los regalos que les han traído estos Reyes. Pero espero que se comparta solo aquello positivo, porque el coronavirus ha estado presente en muchas casas estas Navidades.

En nuestra provincia, se ha batido el récord de contagios durante las celebraciones, pero la Conselleria de Educación todavía no ha actualizado ni fortalecido los protocolos y planes de contingencia de los centros educativos. No se puede cerrar los ojos ante esta realidad y es prioritario trabajar por una vuelta al colegio segura para alumnos y docentes y, hasta la fecha, muchos centros no han recibido material de protección como mascarillas y gel hidroalcohólico.

Es importante también recordar que no todo el alumnado está vacunado, que se ha reducido el aislamiento a los positivos a siete días y que se ha limitado el número de PCR a contactos salvo pacientes vulnerables, por no hablar del desbordamiento del sistema sanitario tras esta ola de contagios. La falta de actuación para abordar de manera eficaz esta nueva vuelta al cole podría aumentar la incidencia de contagios y también repercutir en bajas laborales de docentes por estar infectados. Por eso, es vital planificar tanto la prevención como los mecanismos de actuación para cubrir de manera urgente estas plazas.

Hablar de volver a la normalidad hoy es una utopía mientras el sistema sanitario y educativo no se pongan de acuerdo para desarrollar protocolos adaptados a esta nueva realidad, que pasa por dotar de los recursos necesarios para garantizar aulas seguras.

*Diputada y portavoz adjunta de Cs en Les Corts