Afegir ‘dijous de cultura’ a favorits

Hi ha una frase meravellosa, atribuïda a Elvis Costello, que diu que «escriure sobre música és com ballar sobre arquitectura». És a dir, que la música, el teatre, la pintura o la literatura ens genera unes emocions i sentiments que no poden expressar-se d’una altra manera. I en eixa capacitat de transformar i transmetre que tenen les diferents arts resideix el seu poder.

Ara més que mai hem de apostar per la cultura en totes les seues vessants. Els moments d’incertesa i angoixa que ens genera la pandèmia necessiten la teràpia que ens proporciona la música, el teatre, el circ, la pintura, la literatura i mil maneres que tots tenim d’expressar-nos. Per això, i complint totes les garanties sanitàries, hem programat al Teatre del Raval un seguit de concerts i obres teatrals, tots ells en dijous. A partir d’aquest dijous i fins l’últim de maig impulsem dos projectes culturals que potencien les arts escèniques amb bandes de música i companyies teatrals de Castelló i la resta de País Valencià: Raval de musiCS i Dijous de Teatre. Varietat, qualitat i professionalitat: tres elements distintius del talent a Castelló. Inaugura el semestre cultural una nova formació musical, el Col·lectiu d’Improvisació Musical de Castelló, i passaran també per l’escenari Luis Prado, els castellonencs Valiente Bosque, Xiomara, Miguel Verchili i moltes més. Un cicle de música variat en estils, enriquidor i talentós. I sempre alternat amb l’altre gran protagonista: el teatre. Pel Raval passaran les castellonenques Beatriz Fariza, Pepa Cases o Diana Bernat entre d’altres. Sis obres de teatre de diferent temàtica que ens transportaran a altres mons, ens faran riure, somiar i també emocionar-nos. Un semestre ric en cultura segura a la nostra ciutat que també tindrà exposicions al Planetari, al Mercat i al Menador, presentacions de llibres, premis culturals, beques, cinema i desenes de propostes culturals de temàtica diversa, per a tots els públics, comptant amb el talent de casa i, per suposat, de gran qualitat. Regidora de Cultura a Castelló