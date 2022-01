Castelló per la inclusió social

Els ajuntaments som l’administració més propera a la ciutadania, per tant, els que més coneixem la realitat de cada barri. Castelló és una ciutat amb famílies amb realitats diverses i des dels Serveis Socials hem de ser capaços d’atendre a les que tenen una situació econòmica i social més complicada. Per aconseguir açò, és fonamental comptar amb un Pla d’Inclusió i Cohesió Social, una ferramenta estratègica per a gestionar els recursos dels quals disposem de manera eficient i el qual s’està activant en estos moments.

Este document és el resultat d’un procés d’anàlisi i reflexió de les entitats socials i associacions i del personal tècnic i polític del consistori. Un mapa social que proposa 44 mesures dividides en 6 línies estratègiques i que es centra en l’atenció i integració de les persones en situació de vulnerabilitat. Si alguna cosa defineix el socialisme és la lluita per la igualtat social i d’oportunitats. La pandèmia de la covid-19 ha demostrat que els Serveis Socials són un recurs essencial per a la ciutadania. Des de 2015 que va començar a governar l’equip d’Amparo Marco, hem augmentat cada any la partida de Benestar Social. De fet, este any destinarem 17,41 milions, un 16,45% més que l’any anterior. També comptarem amb més inversió en Atenció a la Dependència i Discapacitat, més polítiques dirigides a la infància i adolescència i continuarem amb l’essencial gestió de les ajudes d’emergència social i el pla de pobresa energètica. Esta aposta, juntament amb la posada en marxa del I Pla d’Inclusió Social, està aconseguint fer de Castelló un lloc més just, que deixa enrere l’assistencialisme i dóna pas a l’empoderament de cada individu. Tota persona ha de tenir el dret de desenvolupar la seua vida amb dignitat, independentment del barri en què naix o la seua capacitat econòmica. Regidora de Benestar Social, Dependència i Infància a Castelló