Samuel, progrés i futur

El Futur és Ara, el projecte de Samuel Falomir, alcalde de l’Alcora i secretari comarcal del PSPV-PSOE a l’Alcalatén que opta a convertir-se en el pròxim líder i secretari general de la província de Castelló del PSPV, és un programa intergeneracional que naix de la il·lusió de les persones, en el qual tothom suma, orientat al progrés i al futur, cosa que esdevé fonamental en moments de necessitat de lideratge.

Ens trobem en un moment d’honrar, i no de menysprear, el debat intern i la participació activa de la militància, tan nostre i tan enriquidor. Perquè es l’essència del socialisme i perquè durant molts anys vam lluitar per tindre primàries i hem de sentir-les com un valor de democràcia interna.

Samuel és un alcalde jove que representa els valors del segle XXI i que, a més, ha sigut capaç de guanyar amb majoria absoluta al seu poble i transformar les polítiques locals. Cal recuperar el vessant i l’esperit municipalista, i la persona que millor el representa ara dins del socialisme provincial és ell.

A més, és una persona capaç d’unir el partit sota un mateix projecte que reforce el lideratge dels socialistes com a principal partit en l’àmbit municipal i provincial. Cosa que passa per donar-li tot el protagonisme al municipalisme, a les alcaldesses i alcaldes, portaveus i militants del partit que són els que cada dia donem la cara pels pobles i per la gent, defenent sempre l’interès general.

Serà un gran encert

En som molts que, des de dins del PSPV de les comarques castellonenques, pensem que serà un gran encert que Samuel lidere el PSPV provincial per a aquest inici de dècada cap al 2030.

Considere positiu per a la província que siga un alcalde perquè des de la proximitat, des del municipalisme, pot ajudar a la regeneració del partit, que després de més de 140 anys d’història encara ha d’afrontar molts reptes, especialment ara, després de la pandèmia, que cal regenerar i renàixer pertot.

El candidat de l’Alcora ha centrat la seua acció futura en quatre grans pilars: la integració, la formació, l’aposta per la comunicació i la relació bilateral amb els col·lectius locals. Entre les accions del decàleg, s’apunten qüestions com la creació d’una Oficina de Proximitat, la constitució de meses sectorials com a instrument per a aconseguir consensos, un potent pla d’alfabetització digital o la constitució d’una mesa provincial amb representants de totes les institucions.

La província, amb un 80% de pobles menuts, necessita l’alè de les persones que, com Samuel, estan disposades a deixar-se la pell treballant colze a colze amb les agrupacions municipals per continuar sumant en un projecte progressista que arribe a cada racó de les nostres comarques, i guanyar pes territorial amb la consolidació de les alcaldies actuals i la consecució de noves alcaldies.

Alcaldessa de Borriana