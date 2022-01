Amb il·lusió, calma i tranquil·litat

L’altre dia, un dels companys a qui primer li vaig comunicar la meua decisió d’optar a la secretaria general del PSPV-PSOE de la província de Castelló em va dir que estava sent coherent amb allò que li vaig dir que volia defensar, i que veia que estava fent una campanya propositiva per a sumar i millorar aquest partit amb 140 anys d’història. Els que han seguit la meua trajectòria política i em coneixen saben que el meu estil no són els atacs ni les crítiques que no són constructives, no ho vaig fer en la campanya quan em vaig presentar a l’alcaldia menys anava a fer-ho ara en una campanya entre companys. M’agrada la calma i la tranquil·litat, que aporten més que el nerviosisme i la desesperació.

Estem a molts poquets dies que se celebren les primàries i us assegure que estic molt tranquil. Pense que he fet el que havia de fer per responsabilitat amb el meu partit, el fàcil és no actuar quan veus que les coses es poden fer de manera diferent, però no soc de les persones que es queden quietes davant els problemes. Hem fet un pas valent, però ho hem fet amb un projecte, amb les idees clares i amb solucions als problemes que té el nostre partit avui en dia. És clar que ens podem estar equivocant, però això ho decidirà la militància aquest pròxim diumenge i ells i elles, amb el que voten, us assegure que no s’equivocaran.

Sempre a disposició de la militància

Passe el que passe estaré sempre a disposició de la militància, sense deixar mai de costat l’alcaldia del meu poble. Estic enamorat del meu poble, per això sempre dic que presentar-me a la secretaria general no és per a mi cap trampolí per a anar-me’n a cap lloc, el meu lloc està a l’Alcora, el meu poble, on viuen els meus pares, el meu germà, la meua família, els meus amics i la meua gent. Tinc un compromís amb tots els alcorins i alcorines fins a 2023 i, com he dit en moltes ocasions, vull presentar-me a la reelecció perquè tenim molts projectes per davant i perquè la política de proximitat i del tu a tu tan sols és possible des de la política municipal i eixa és la que m’apassiona. Tal volta per tots aquests motius estic tan tranquil.

Aquesta setmana acaba un procés il·lusionant però també hem començat l’any nou amb els deures fets, ja que a mitjan desembre vam aprovar un pressupost de més de 17 milions. Amb aquest pressupost seguirem treballant per millorar el nostre poble, fent grans inversions i necessàries, però també atenent aquells problemes diaris que ens transmeteu els dijous al carrer o quan ens veiem al supermercat, a la botiga del barri o pels carrers. Comencem un any amb el convenciment que podrem gaudir de moltes festivitats perquè, amb quasi tota la població vacunada, no podem seguir sense festes i tradicions, per tant, podrem adaptar-nos, canviar algunes dates si és necessari, però és moment de tornar a viure com abans.

Alcalde de l’Alcora