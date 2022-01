A pagar o a vender

Y el presupuesto salió adelante con los votos de PSOE y Podemos, certificando una nueva subida de la contribución en Vila-real. En su discurso, el alcalde no convenció a nadie, ni tan solo a aquellos que en alguna ocasión le han apoyado. Mismo discurso y mismas excusas.

El gobierno socialista dice abanderar la alianza con la sociedad y coincidimos con ellos en que el proyecto de ciudad no se puede entender sin la colaboración con las entidades. Ahora bien, la mejor alianza con la sociedad se logra cumpliendo lo que se promete y pagando lo que se debe.

Una buena alianza con la sociedad no es que los clubs deportivos no hayan recibido todavía las ayudas de la temporada 20-21. Una buena alianza con la sociedad no se logra tramitando ahora las ayudas para la escolarización infantil del curso 20-21 y no habiendo convocado aún las de los niños escolarizados el pasado año. Una buena alianza con la sociedad tampoco deja a las oenegés sin cobrar durante años las ayudas de cooperación.

Como ocurre desde hace años, poco tiene que ver lo que el alcalde anuncia con lo que luego padecen los vecinos. Eso sí, hay un capítulo que nunca falla, el de los ingresos, especialmente el que llega por la contribución, que sube por tercera vez en los últimos cinco años por mucho que el alcalde se esfuerce en negarlo.

Y este nuevo incremento es motivo suficiente para oponerse al presupuesto. Porque esa subida llega en el peor momento para muchas familias de la ciudad. Después de comparar la subida de la contribución con pagar la cuota de Netflix, ahora el alcalde nos sorprende argumentando que a quien le parezca que paga mucho de IBI lo que puede hacer es vender su inmueble. ¡Increíble!

Concejal y presidente del Partido Popular de Vila-real