Vila-real té una alternativa

Vila-real ja té pressupostos per a aquest any 2022. Amb un govern en majoria absoluta no és cap sorpresa, en canvi sí ho és que malgrat haver quatre grups en l’oposició i un de comparsa del PSOE, només Ciutadans vam plantejar algunes propostes i una alternativa a com s’estan fent les coses en les darreres legislatures.

Va passar el mateix quan es va aprovar la pujada de contribució. Tots vam votar en contra i només Ciutadans va donar opcions per a evitar-la o al menys minorar-la. Ens vam mullar, igual que hem fet ara.

Ciutadans Vila-real té un projecte i unes propostes amb visió de futur, que passen per tindre una ciutat neta i ben mantinguda, cosa que fins ara no ha passat. Per tindre uns carrers i places ben il·luminats, els parcs infantils en bon estat i regularment renovats, per millorar el civisme i la convivència.

L’any passat vam traslladar la necessitat de treballar per la regeneració urbana, ara hem afegit un Pla de Revitalització per al centre, i també per altres barris deteriorats i abandonats pel pas del temps. Hem de recuperar vida i població, especialment en eixos llocs. Això passa també per obrir alguns carrers sense eixida i per renovar alguns jardins i algunes places.

Predisposició al diàleg

No ens hem guardat res. El govern té les nostres propostes damunt la taula, per la nostra part hi ha predisposició al diàleg, la mateixa que tindríem en un altre govern, perquè volem que guanye Vila-real. Ens vam abstindre perquè el pressupost també té coses positives i volem afegir-ne més.

La pujada de la contribució s’haguera pogut evitar fent alguns sacrificis, al menys de forma temporal, però no ens van voler escoltar. El model Benlloch té unes carències, ha crescut sacrificant coses bàsiques com el manteniment i la neteja, i li falta transparència, molta.

Ciutadans volem que qualsevol persona puga conèixer els criteris per a fer i valorar els convenis, i tindré disponible cada any la informació de què s’ha fet i quantes persones s’han beneficiat dels mateixos. Volem que qualsevol veí o veïna puga saber quin cost real tenen els serveis que li se presten, quan val un viatge de bus, una classe de pilates o una entrada a un concert.

Eixes coses les estem pagant entre tots a través de la contribució, en un esforç molt gran i superior al d’altres municipis. Tenim dret a saber i al mateix temps és un oportunitat per a ficar en valor el que se fa. Guanyaria Vila-real.

Portaveu de Ciudadanos a Vila-real